Гороскоп для Козерогов на сегодня, 25 октября 2019 года

♑ Козерог
Действительно ли есть какие-то проблемы или же восприятие окрашивает вашу реальность в серые тона? Произнесите три слова, Козероги: в бездну уныние!
Необходимо заправить собственные резервы, которые прохудились из-за негативных мыслей. Потратьте на это время. Ну а если боль, которую вы чувствуете, носит физический характер, то самое время обратиться к врачу.
Космический совет: раскрасьте свое бытие.
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