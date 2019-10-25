Гороскоп для Козерогов на сегодня, 25 октября 2019 года

Действительно ли есть какие-то проблемы или же восприятие окрашивает вашу реальность в серые тона? Произнесите три слова, Козероги: в бездну уныние!

Необходимо заправить собственные резервы, которые прохудились из-за негативных мыслей. Потратьте на это время. Ну а если боль, которую вы чувствуете, носит физический характер, то самое время обратиться к врачу.

Космический совет: раскрасьте свое бытие.