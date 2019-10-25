  1. Пятый канал
  4. Гороскоп для Водолеев на сегодня, 25 октября 2019 года

Гороскоп для Водолеев на сегодня, 25 октября 2019 года

15

Чтобы не совершить удручающих ошибок, сверьтесь с ежедневным астрологическим прогнозом на 5-tv.ru.

Фото: Johannes Hevelius

♒ Водолей

Ваш успех — не только ваш. Это совокупные усилия команды обычно приносят лавры. Поэтому, если решите праздновать, убедитесь, что каждый человек должным образом признан и оценен.

Этот совет относится как к коллегам, так и близким. Создайте вокруг себя среду, которая способствует росту и поощряет здоровый обмен идеями. В этом секрет философского камня, который алхимики ищут уже тысячи лет: как из воздуха делать золото.

Космический совет: команда, которая работает вместе, побеждает вместе.

Возможно, вас также заинтересует гороскоп на сегодня, 25 октября для других знаков зодиака. Отправьте его коллегам!

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.86
0.06 71.14
0.18
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!

Последние новости

6:28
Индустрия долга — почему у Вячеслава Зайцева могут отобрать Дом моды?
6:25
Россия и страны Африки договорились противодействовать валютному шантажу
6:17
В Facebook и Instagram случился массовый сбой
6:01
Экс-кассир из Татарстана совершала налеты на ювелирные салоны в Петербурге
5:46
Опубликовано видео огненного ДТП на трассе «Дон»
5:21
Видео: Настя Каменских соблазнительно станцевала в купальнике под пальмами

Сейчас читают

Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!
В сеть попало видео, где виден округлившийся живот Собчак. Возможно, она беременна?
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев