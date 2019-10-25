Гороскоп для Водолеев на сегодня, 25 октября 2019 года

♒ Водолей

Ваш успех — не только ваш. Это совокупные усилия команды обычно приносят лавры. Поэтому, если решите праздновать, убедитесь, что каждый человек должным образом признан и оценен.

Этот совет относится как к коллегам, так и близким. Создайте вокруг себя среду, которая способствует росту и поощряет здоровый обмен идеями. В этом секрет философского камня, который алхимики ищут уже тысячи лет: как из воздуха делать золото.

Космический совет: команда, которая работает вместе, побеждает вместе.

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