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Гороскоп для Рыб на сегодня, 25 октября 2019 года

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Чтобы не совершить удручающих ошибок, сверьтесь с ежедневным астрологическим прогнозом на 5-tv.ru.

Фото: Johannes Hevelius

♊ Рыбы

Ваше внутреннее пространство манит. Пришло время закрыть окна и изолировать шум снаружи. Сосредоточьтесь на работе, которой занимаетесь. Найдите баланс между практичностью и идеализмом. Используйте все свои знания, чтобы достичь успеха.

Еще вас сегодня могут занимать денежные вопросы. Отложите их на вечер, а лучше на завтрашний день. Если у вас будет время подумать, то вы найдете более оптимальное решение.

Космический совет: изолируйтесь от внешних раздражителей.

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