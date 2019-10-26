Гороскоп на 26 октября: Рыбы, посмотрите страху в глаза!

Освободите сознание от лишних пут, выбросив наружу вашу внутреннюю энергию. Это повод проявить себя в каком-нибудь хобби, даже если вы давно его забросили. Серьезно, вам надо отвлечься, Раки.

Не устали от драмы, которая разыгрывается в вашей голове? Тогда почему вы продолжаете возвращаться на землю личных демонов?

Чего вам хочется? Зацепитесь за первую мысль, которая пришла вам в голову, и попробуйте ее воплотить в жизнь. В эту субботу у вас хорошие шансы на успех.

Исходя из любви к такому, какой вы есть, нужно прийти к подлинному себе, осознав свои способности. Тогда у вас появится мужество делиться своими дарованиями с миром. Многие люди себя недооценивают, и это ужасно. Сегодня, Близнецы, вы обязаны избежать саморазрушения.

В эти выходные посвятите несколько часов лечению травм, полученных на прошедшей неделе. Под травмами имеются ввиду любые жизненные события, которые оказали на вас негативное воздействие. Не позволяйте судьбе надеть на вас очки серого уныния! К понедельнику вы просто обязаны духовно очиститься.

Давайте обратимся к негативным моделям мышления и нездоровому поведению. Как вы думаете, Тельцы, откуда они берутся?

Книгу, если интересно, прикупите, но в любом случае сегодня придерживайтесь давно проверенного жизненного правила: семь раз отмерь, один раз отрежь.

И действительно: этот философский совет недавно получил научное подтверждение. Даниэль Каниман, лауреат Нобелевской премии, написал книгу-бестселлер: «Думай медленно, решай быстро», в которой описал два вида человеческого мышления.

«Если вы решили действовать — закройте двери для сомнений». Почему бы не начать эту субботу с Ницше?

Близнецы должны прекратить томные страдания, Девы — избавиться от бесполезных болтунов вокруг, а Водолеи — направить позитивную энергию в плодотворное русло. Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru.

♌ Лев

Выйдите из себя на некоторое время, чтобы найти творческие решения рутинных проблем. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии — у вас есть друзья и близкие, которые бросятся к вам на помощь, если только позволите им.

О последних, к слову, сегодня стоит подумать. Давно ли звонили родным? Если в пылу рабочих недель от вас ускользает радость общения с небезразличными людьми, то пора наверстать упущенное.

Космический совет: свяжитесь с близкими.

♍ Дева

«Человек болтлив, когда ему нечего сказать. Многие длинноты происходят из-за недостаточности мыслей и чувств». Это слова русского писателя Андрея Платонова.

Возможно, на этой неделе вокруг вас было слишком много шумных людей. Этот информационный мусор порой так сильно заполняет наше сознание, что в нем не остается места светлым вещами: радости, любви, смеху.

Космический совет: сбросьте балласт болтунов.

♎ Весы

Кто сказал, что вы не можете свернуть горы, Весы? Никогда не поздно кардинально изменить имидж, заняться любимым хобби или сменить профессию. Вы можете раскрыть неисчерпаемые таланты, если прислушаетесь к своему сердцу. Запомните: никогда не бывает слишком поздно. Ваш возраст — это только цифра в паспорте, а не приговор.

Сегодня звезды будут благоприятствовать всем вашим начинаниям. Так почему бы не попробовать подвинуться на шаг ближе к мечте?

Космический совет: найдите свой путь и измените то, что вам не нравится в жизни.

♏ Скорпион

Скорпионы, приготовьтесь к приятному сюрпризу. До этого вы жили в режиме «может быть» и «наверное», однако пришло время сказать жизни «да». Не бойтесь рисковать и идти на поводу у своих желаний. Судьба дает вам шансы для того, чтобы вы ими воспользовались.

Сегодня вам покажется, что вы попали в сказочный фильм. Все, о чем вы давно мечтали, наконец-то реализуется, личная жизнь наладится, а дружеские отношения укрепятся. Однако есть одно но: успех вас ждет только в том случае, если вы разрушите прежние стереотипы и поверите в невозможное.

Космический совет: начните жить по принципу Джима Керри.

♐ Стрелец

Иногда жизнь складывается вовсе не так, как мы себе представляем. Однако не спешите отчаиваться, Стрельцы! Если кажется, что все полетело под откос, вы на верном пути. Впереди вас ждут благоприятные перемены. В вашу жизнь вмешается Вселенная и разложит все по полочкам. Возможно, вы встретите вторую половинку или получите долгожданное сообщение. Звезды предвещают вам романтическое свидание. Постарайтесь его не упустить. Космический совет: доверьтесь судьбе.

♑ Козерог

Вы суеверны, Козероги? Как часто вы обращаете внимание на знаки судьбы? Вселенная с вами общается только на языке символов. Поверьте, все, что ни происходит — к лучшему. Не спешите плакать после расставания с возлюбленным или бежать за поездом, который ушел перед вами. Вы находитесь там, где должны быть, Козероги. Прекратите жаловаться на судьбу и обращать внимание на неудачи. Посмотрите на жизнь другими глазами и доверьтесь своему подсознанию. Космический совет: следуйте интуиции.

♒ Водолей

Водолей, ваша жизнь похожа на американские горки — это постоянная череда взлетов и падений, которые меняются с бешеной скоростью. Сегодня вы будете на коне. Счастливые карты будут сами плыть к вам в руки и подсказывать, что делать дальше.

Однако не стоит пользоваться своим везением в корыстных целях. Лучше уделите внимания проектам, которые давно отложили из-за кучи дело. Пришло время разгрести завалы и разложить все по полочкам.

Космический совет: направьте позитивную энергию в мирное русло.

♊ Рыбы

Чем больше вы пытаетесь оттолкнуть негативные мысли, тем больше они будут преследовать вас. Не нужно бежать от неприятностей. Рыбы, посмотрите страху в глаза! Проанализируйте, что вас не устраивает в собственной жизни и начните работать над собой.

В последнее время вы слишком часто напряжены. Постарайтесь расслабиться. Выпейте зеленый чай, посмотрите любимый фильм, примите ванну, прочтите увлекательную книгу и только после этого приступайте к делам. Вам необходима перезагрузка.

Космический совет: посвятите время себе.

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