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Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»

, 15:39 Фото 31

Бессменные «утиные губы» начинают теснить снимки, где девушки держат в руке собранные в хвост волосы.

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Фото, видео: Instagram @khloekardashian

Знаменитости попали под влияние нового тренда в Instagram. Чтобы соответствовать моде, они фотографируются в «позе пони» (Pony Pose — Прим. ред).

«Поза пони» дает представительницам прекрасной половины человечества похвастаться волосами. Если ранее для демонстрации роскошной шевелюры использовали вентиляторы, то теперь достаточно руки. В нее берут собранные в хвост волосы и отводят их в сторону.

Среди иностранных знаменитостей к новому тренду уже присоединились Хлои Кардашян, Ферн Макканн, Хлоя Гудман и другие. Из российских знаменитостей одной из первых к тренду присоединилась звезда «Дома-2» Алена Рапунцель.

Instagram @alenatoffi_official

Прошлой осенью 5-tv.ru сообщал о другом тренде в Instagram — девушки использовали фрукты вместо бюстгальтера. Чаще всего в ход шли ананасы.

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