День Параскевы Пятницы: что можно и категорически нельзя делать 27 октября

27 октября (14 октября по старому стилю) на Руси отмечали бабий праздник Параскевы Пятницы. Церковь поминает эту святую 10 ноября, поэтому нормы, запреты и приметы почти не отличаются в оба дня.

В истории можно встретить упоминания нескольких святых с именем Параскева. Наиболее известной из них считается великомученица Параскева Иконийская, жившая в третьем столетии нашей эры в Малой Азии. Она подверглась гонениям за свою веру, однако не отказалась от нее вплоть до того, пока не была обезглавлена, пишет ФАН.

В народной традиции закрепилось выражение Параскева Пятница — день в честь нее объединил в себе признаки нескольких святых, а также элементы языческих культов. Параскева считается покровительницей всего, что связано с женскими занятиями: рукоделием, деторождением, материнством и так далее.

Что можно и запрещено делать 27 октября

В этот день строжайше запрещалось заниматься любыми видами женских работ. Считалось, что великомученица ходит по земле исколотая спицами и веретенами женщин, нарушивших запрет.

Поскольку на Руси полагали, что святая ходит по полям, также 27 октября было запрещено тревожить матушку-землю.

Еще женщинам было запрещено стирать, мыть или расчесывать волосы, купать детей и веселиться.

Разрешалось только мять и трепать лен. Также женщины могли помолиться Параскеве о скором замужестве, домашнем благополучии и защите от болезней.

Приметы на 27 октября

День Параскевы Пятницы также называли Параскевой Грязнихой. Как правило, в это время была осенняя распутица. В связи с этим приметы были связаны с грязью.

Если ее было слишком много, то говорили, что до зимы осталось четыре недели.

Если следы лошадей заливало водой, то появления санного пути ждали вместе с первым снегом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 26 октября на Руси посвящали бане. При этом ходить в нее после захода солнца было запрещено.