В урожайный год многих хозяек охватывает отчаяние при виде гор яблок, которые надо как-то переработать. Для многих яблочных рецептов и заготовок на зиму плоды требуется очистить от кожуры, но дело это достаточно кропотливое и затратное с точки зрения времени. И тут на помощь домохозяйке может прийти совсем не кухонные, на первый взгляд, инструменты — дрель или шуруповерт. Последний, пожалуй, будет удобнее. Второе орудие труда, которое понадобится для чистки яблок, вполне традиционное — это обычная овощечистка. И еще нужен длинный саморез.

Итак, прежде всего саморез нужно вставить в шуруповерт и как следует закрепить его там. Затем, включив шуруповерт, нанизываем на саморез яблоко. Важно, чтобы оно сидело очень плотно. А после этого берем в другую руку овощечистку, прикладываем к яблоку и начинаем аккуратно и при этом очень быстро срезать кожуру, как показано на видео. А чтобы потом снять с самореза уже почищенный плод, нужно просто включить на шуруповерте режим реверса и придерживать яблоко свободной рукой. Таким нехитрым образом ваша гора фруктов будет очищена от кожуры практически мгновенно.

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