День Лонгина Сотника: что категорически нельзя делать 29 октября

Православные верующие 29 октября отмечают день Лонгина Сотника.

История праздника

По преданию, мужчина был стражем-центурионом и одним из тех, кто сторожил крест с распятым Иисусом Христом, а позже — стал свидетелем его воскрешения. Считается, что Лонгин был слаб глазами и страдал от катаракты. Но во время казни Сына Господня, когда сам Лонгин проткнул копьем бок мессии, брызнувшая кровь попала центуриону в глаза — и тот исцелился.

После воскрешения Иисуса иудеи пытались подкупить стороживших его тело, чтобы те солгали и сказали, что на самом деле Христос по-прежнему мертв, а тела в гробнице нет, потому что оно было украдено его учениками. Однако и Лонгин, и другие стражи, увидев истинное чудо, уверовали в Господа и отказались лжесвидетельствовать. Лонгин со своими единомышленниками отправился на родину в Каппадокию, проповедуя и неся учение об Иисусе Христе.

Когда Сотник вернулся домой и о его проповедях узнали иудейские старейшины города, они убедили Пилата, что того необходимо убить. За Лонгином был послан отряд воинов, который должен был расправиться с ним. Но мужчина прознал об этом — он сам вышел навстречу стражникам и пригласил к себе домой. Воинов усадили за стол и накормили. Во время трапезы они, не имея представления о том, с кем говорят, рассказали о цели своего посещения Каппадокии. Тогда Лонгин и его сподвижники, которые тоже были в доме, назвали себя и попросили гостей немедленно исполнить свой долг. Удивленные стражники хотели отказаться от этого и предложили хозяевам дома бежать, однако мужчины настояли на том, чтобы принять страдания во имя Христа, и были обезглавлены.

Головы святых воины бросили на мусорной свалке за городом по приказу Пилата. Однако спустя некоторое время одной слепой женщине, пришедшей в Иерусалим поклониться святыням, было видение: ей явился сам Лонгин Сотник. Он рассказал, где найти его голову, и попросил похоронить ее как полагается. Женщина добралась до свалки и, коснувшись головы святого, прозрела.

Что нельзя делать 29 октября

В Лонгинов день настрого запрещается ругаться с кем бы то ни было, также надлежит следить за своим настроением — считается, что в этот праздник грусть и злоба приводят только к длительному несчастью.

Поскольку Лонгин Сотник — покровитель всех страдающих от глазных недугов, 29 октября не рекомендуется заниматься делами, для которых нужно напрягать зрение. Под запретом — мелкий ремонт и рукоделие.

Что можно делать 29 октября

В деревнях на Лонгина Сотника между клиньями забора или рядом с ним втыкают ветки и листья колючих растений — терновника, можжевельника и других. Это должно обезвредить нечистую силу, которая пытается пробраться во двор.

29 октября верующие ходят в церковь, чтобы попросить у Лонгина покровительства для тех, у кого есть проблемы со зрением.

Охотники стремятся в этот день уйти на охоту — на Руси во все времена верили, что Сотник в свой день обязательно поделится остротой зрения.

Приметы на 29 октября

Иней на деревьях — к потеплению.

Облака на небе редкие — к ясной и морозной погоде.

Если ночное небо ясное и звездное, то на утро будет хорошая погода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что стоит обратить особое внимание в день Евфимия Солунского.