Александр Градский перенес экстренную операцию

Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro. В последнее время он жаловался на боли в ногах. Еще в 2017 году вокалист получил травму конечности, но не стал прерывать участие в шоу «Голос». На съемки программы его перевозили в инвалидном кресле.

В мае музыканту предлагали сделать плановую операцию. Тогда он отказался и до последнего боролся с недугом. На октябрьских концертах певец выступал стоя, без посторонней помощи. Однако не так давно народного кумира заметили около телецентра «Останкино», передвигавшемся на коляске. Как утверждает издание, в окружении Градского говорят, что ему потребовалось экстренное хирургическое вмешательство по замене суставов.

3 ноября заслуженному деятелю искусств исполняется 70 лет. Это событие он планировал отметить концертом в своем театре «Градский Холл». Получится ли задуманное пока не ясно, но от широкого застолья бывшему наставнику «Голоса» вероятно все же придется отказаться.

Помимо того артист много лет борется с сахарным диабетом. А из-за лишнего веса врачи констатировали у него проблемы с сердечно-сосудистой системой. Несколько лет назад Градского госпитализировали в одну из московских больниц после резкого скачка давления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 34-летняя супруга Градского, по его словам, совершенно «спокойна к деньгам».