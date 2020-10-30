Православные верующие 30 октября, отдают дань памяти ветхозаветному пророку Осие, который вопреки общественному порицанию взял в жену блудницу, распутную женщину, и хранил ей верность. Более того, он не отрекся от ее незаконнорожденных детей, а дал им странные имена.

Например, мальчик обрел имя Ло-Амми, что значит «не мой народ», а девочка — Ло-Рухама, то есть «не помилованная». Миссия Осии была не в том, чтобы рассказать людям, какие они плохие, а в том, чтобы сделать их лучше, дать надежду на исправление.

Своим отношением к происходящему Осия демонстрировал, что зачастую люди в повседневной жизни, хвастаясь своими заслугами перед Всевышним, на деле совершают греховные деяния.

На протяжении всей своей жизни — более шести десятков лет — Осия боролся с идолопоклонничеством и старался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу.

Этот день на Руси почитался как окончательный рубеж между временами года.

«На пророка Осия колесо прощается до весны с осью», — говорили наши предки.

Это означало «конец летнего пути и установление санного пути».

Что нельзя делать 30 октября

Издавна категорически не рекомендуется ходить в баню и мыться вообще, хотя объяснения этому запрету не найдено. Также не стоит начинать новых дел. В случае ощущения переутомления — физического или умственного — нужно принять меры предосторожности, выпить святой воды и умыться ею.

В этот день может повториться неприятное дежавю — нужно быть настороже.

Сегодня не стоит брать деньги в долг, а лучше найти способ для дополнительного заработка.

Что нужно делать 30 октября

Максимальное внимание необходимо уделить всей поступающей информации. От того, насколько будут осмысленны новые данные, зависит успех предстоящих начинаний. Лучше провести день в уединении, в своих мыслях.

День Ангела

Сегодня именины отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Сергей.

Приметы на 30 октября

Кошка спит крепко — к теплу.

Если звезды на небе редкие — к метели или даже вьюге.

Кроме того, наши предки по скрипу колес телеги на день Осия гадали об урожае.

Поговорки

Телегу в сарай ставят, сани на свет вытаскивают — зима идет!

Быстро тает день — не привяжешь за плетень.

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