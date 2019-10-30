Православные верующие в среду, 30 октября, отдают дань памяти ветхозаветному пророку Осие, который вопреки общественному порицанию взял в жену блудницу, распутную женщину, и хранил ей верность. Более того, он не отрекся от ее незаконнорожденных детей, а дал им странные имена.

Например, мальчик обрел имя Ло-Амми, что значит «не мой народ», а девочка — Ло-Рухама, то есть «не помилованная». Миссия Осии была не в том, чтобы рассказать людям, какие они плохие, а в том, чтобы сделать их лучше, дать надежду на исправление.

Своим отношением к происходящему Осия демонстрировал, что зачастую люди в повседневной жизни, хвастаясь своими заслугами перед Всевышним, на деле совершают греховные деяния.

На протяжении всей своей жизни — более шести десятков лет — Осия боролся с идолопоклонничеством и старался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу.

Этот день на Руси почитался как окончательный рубеж между временами года.

«На пророка Осия колесо прощается до весны с осью», — говорили наши предки.

Это означало «конец летнего пути и установление санного пути».

Что нельзя делать в этот день:

Издавна категорически не рекомендуется ходить в баню и мыться вообще, хотя объяснения этому запрету не найдено. Также не стоит начинать новых дел. В случае ощущения переутомления — физического или умственного — нужно принять меры предосторожности, выпить святой воды и умыться ею.

В этот день может повториться неприятное дежавю — нужно быть настороже.

Сегодня не стоит брать деньги в долг, а лучше найти способ для дополнительного заработка.

Что нужно делать в этот день:

Максимальное внимание необходимо уделить всей поступающей информации. От того, насколько будут осмысленны новые данные, зависит успех предстоящих начинаний. Лучше провести день в уединении, в своих мыслях.

День Ангела: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Сергей.

Приметы:

Кошка спит крепко — к теплу.

Если звезды на небе редкие — к метели или даже вьюге.

Кроме того, наши предки по скрипу колес телеги на день Осия гадали об урожае.

Поговорки:

Телегу в сарай ставят, сани на свет вытаскивают — зима идет!

Быстро тает день — не привяжешь за плетень.

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