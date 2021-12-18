Секреты макияжа: как увеличить глаза

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Яна Вахрушева
Яна Вахрушева Яна Вахрушева Журналист Вконтакте 9 961

Несколько штрихов для того, чтобы ваш взгляд стал более выразительным.

Фото, видео: Globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko, 5-tv.ru

Тема:
Секреты макияжа

Визажист Татьяна Решетникова наглядно показала, как сделать глаза больше и на какие детали стоит обратить внимание во время макияжа.

Какая косметика понадобится для увеличения глаз?

Чтобы сделать глаза больше и выразительнее, понадобится классический набор для такого вида макияжа. Татьяна советует воспользоваться темным натуральным оттенком теней. Это может быть темно-коричневый, темно-бежевый и обязательно близкий к оттенку вашей кожи.

«Блик на центр глаза добавит дополнительный объем» — поделилась визажист.

Для создания блика, необходимо использовать сияющие тени теплых тонов. Желательно с мелким глиттером.

Как увеличить глаза с помощью макияжа?

Чтобы визуально увеличить глаза, воспользуйтесь пушистой кисточкой, предназначенной для нанесения косметического продукта на веки. Первым шагом будет создание объемной тушевки с помощью теней натуральных оттенков.

«Форма тушевки должна повторять форму глаза» — советует она.

Начинать работу кистью следует от внешнего уголка глаза, далее растушевывайте тени круговыми движениями над складкой века до его середины. Не забывайте прокрасить и нижнее веко.

«Многие боятся и думают, что глаз наоборот станет более узким. Но здесь главное — крупная тушевка» — заверила Татьяна.

Наносить тени под глаза можно до зоны, где заканчивается объем. Затемняем также до середины глаза и соединяем с верхней границей. А блик в центр века, который можно создать с помощью мерцающих теней, добавит дополнительный 3D-объем.

«Белый карандаш обычно используют для сценического макияжа» — заметила визажист.

Также можно прокрасить нижнюю слизистую светлым карандашом. Татьяна Решетникова советует использовать бежевый.

Тема:
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