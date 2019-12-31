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Можно ли промывать раны водкой — советы врача

, 2:46 | Светлана Шевченко 8

Крепкое спиртное не всегда хорошо дезинфицирует открытые раны, считает эксперт.

Фото: www.globallookpress.com /Ralph Kerpa

Многие россияне считают водку хорошим средством для обработки ран, но это не так. Водка содержит около 40% спирта, и этой крепости недостаточно для дезинфекции. Не подходят для этого и другие сорокаградусные напитки, сообщил изданию «АиФ» врач высшей категории, хирург Федор Шпаченко.

Использовать обычную водку для порезов и ссадин можно, но только, если под рукой нет йода, зеленки или других медикаментов. Водка промоет и защитит рану лучше воды, которая содержит бактерии. Но чтобы точно убить все бактерии, нужна крепость минимум 70%, подчеркнул доктор.

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