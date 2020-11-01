День Святого Садока: что категорически нельзя делать 1 ноября

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Карина Бернтгольц
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Православные и католики в этот день также празднуют День всех святых — один из самых таинственных и мистических праздников.

День Святого Садока: что категорически нельзя делать 1 ноября

Фото: Lampada.in.ua

Православная церковь 1 ноября почитает память священномученика Садока — небесного покровителя умерших без покаяния. Садок, епископ Персидский, занимавший престол в городах Ктесифон и Салик после того, как там пострадал его предшественник — епископ Симеон.

История праздника

Святой Садок однажды увидел пророческий сон. Ему приснилась лестница, спускающаяся с неба. Наверху сооружения находился святой Симеон, а на земле — сам Садок. Покойный епископ призвал его к себе и сказал: «Поднимись ко мне, Садок, и не бойся: вчера вошел я, а ты войди сегодня». Садок расценил этот сон как предсказание будущих мучений, которые выпадут на его долю. Поэтому он подготовил клир и призвал всех верующих людей, пока еще находившихся на свободе, позаботиться о спасении своей души.

Спустя год воины, которых подослал царь Сапор, схватили епископа Садока с его клиром, а также монахов и других христиан — 128 человек. Людей на пять месяцев заключили в темницу, где мучали и заставляли отречься от веры. В результате непреклонных узников порубили мечами. В ходе жестокой казни мученики прославляли господа.

На Руси в старину люди обращались к святому Садоке с особой молитвой об избавлении от напрасной смерти. По преданию, когда мученика подвергли тяжким страданиям за исповедание Христа, он молился богу и просил, чтобы того, кто призовет господа имени его ради, удостоили спасения.

Также православные и католики 1 ноября 2019 года празднуют День всех святых — один из самых таинственных и мистических праздников. Согласно поверью, в этот день вся нечисть спускалась на землю и пугала людей, а ведьмы устраивали шабаши. Чтобы отпугнуть злых духов, люди сами наряжались в страшные костюмы. Как и любой другой день, сегодняшний имеет свои традиции, приметы и запреты.

Что нужно делать 1 ноября

1 ноября по обыкновению встречали зиму и провожали осень. После этого дня готовились к наступлению настоящих морозов. Люди говорили — кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть. В старину в этот день резали кур и готовили из них всевозможные кушанья.

Что нельзя делать 1 ноября

  • нельзя, чтобы на крыше дома примостилась сова — якобы к покойнику в доме, так что этих птиц нещадно гоняют;
  • оставлять сушить вещи на ночь — чтоб туда нечисть не вселилась;
  • убивать пауков — по поверью, в таком обличье в дом наведываются умершие родственники;
  • отказывать в подаянии и в милостыне — через них, как через пауков, обращается покойная родня;
  • держать открытыми двери и окна — чтоб не пустить беду в дом;
  • оборачиваться на шаги за спиной — это могут быть злые духи.

Приметы 1 ноября

  • Если в этот день холод и снег — весна будет поздняя и холодная, если оттепель — теплая;
  • Если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы, иначе говоря — 28 дней;
  • Встреча зимы на севере, первые морозы — начало зимы;
  • В темную роздымь по тонким снегам яркие звезды — к большим холодам;
  • Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало.

Ритуалы 1 ноября

  • В День всех святых обойдите с зажженной свечой все комнаты в доме для защиты жилища от зла;
  • Чтобы исполнилось заветное желание, на ночь положите под подушку яблоко, а утром его съешьте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что категорически нельзя делать 31 октября.

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