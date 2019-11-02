Жители разных уголков планеты 2 ноября отмечают Всемирный день мужчин. Традиционно, представителей сильного пола поздравляют в первую субботу ноября.

История праздника уходит корнями в далекое прошлое. Впервые его отмечать предложил американский политик Джордж Джон Кинделл, входящий в состав Демократической партии в округе Колорадо в США. В начале XX века во время одного из своих выступлений американец призвал поощрять мужчин, показывающих выдающие результаты и вручать им «Всемирную мужскую премию». Согласно инициативе демократа, получить награду могли только те представители сильной половины человечества, кто сумел, не прибегая к насилию, достичь успехов в сфере политики, бизнеса, науки, культуры или искусства.

В конце XX века с аналогичным предложением выступил бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. Он отметил, что мужчины должны получать поздравления вне зависимости от того, служили они в армии или нет. В Венском магистрате инициативу Горбачева поддержали.

С момента утверждения праздника появилась особая награда для мужчин, которые смогли изменить мир к лучшему без применения грубой силы. Бронзовую копию роденовской скульптуры «Мыслитель» вручали до 2006 года. Ее счастливыми обладателями стали бывший президент Польши Лех Валенса, основатель группы The Beatles Пол Маккартни, американский певец и танцор Майкл Джексон, актеры Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон и даже Папа римский Иоанн Павел II.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 2 ноября отмечается Родительская суббота.