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Владимир Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

, 12:10 Видео 74

Певцу, композитору и одному из основоположников русского рока 3 ноября 2019 года исполнилось 70 лет.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста Российской Федерации Александра Градского. Певцу, композитору и одному из основоположников русского рока 3 ноября 2019 года исполнилось 70 лет.

В своей телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава российского государства отметил талант, уникальные вокальные данные и безукоризненный художественный вкус музыканта. Эти качества Александра Градского, по словам Владимира Путина, позволили артисту добиться высокого признания в сфере эстрадного искусства.

В завершении президент России пожелал певцу и композитору здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. В 1966 году создал рок-группу «Скоморохи», которая принесла ему популярность. В 1974 году закончил ГМПИ имени Гнесиных. В 1976–1977 годах обучался в Московской консерватории по классу композиции у Тихона Хренникова. С 1987 года — член Союза композиторов.

В 1976 году он записал песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе». Песня становится лауреатом фестиваля «Песня-77» и по сей день является «визитной карточкой» музыканта.

Александр Градский — автор музыки к фильмам «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «В августе 44-го…» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 34-летняя супруга Александра Градского совершенно «спокойна к деньгам».

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