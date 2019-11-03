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Блогер Варламов возмущен реставрацией Петропавловской крепости

, 18:34 Видео 51

Он напомнил, что крепость — несомненное историческое наследие Петербурга.

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Фото, видео: ТАСС/Пименов Роман, 5-tv.ru

Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал результаты реставрации Петропавловской крепости и опубликовал в «Живом журнале» свои доводы.

На снимках видно, что на фрагментах некоторых исторических зданий кирпичная кладка покрыта слоем штукатурки, раскрашенной «под кирпич», при чем кое-где она уже отваливается.

«Такое в подъезде старой хрущевки стыдно делать, а тут одна из главных достопримечательностей страны!» — возмущается блогер.

Варламов также разместил фото Великокняжеской усыпальницы, на которую, по его словам, «больно смотреть» — краска на стенах облупилась.

«Петропавловская крепость — несомненное историческое наследие Санкт-Петербурга, России и Европы», которую посещает практически каждый гость Северной столицы, резюмирует он.

Съемочная группа МИЦ «Известия» после опубликованного поста Варламова побывала на Заячьем острове и убедилась, что в некоторых местах действительно наглядно видны недочеты в ремонте крепости. Ряд посетителей также высказали свое разочарование увиденным. Так, житель Петербурга Николай рассказал 5-tv.ru, что реставрация проведена очень плохо.

5-tv.ru

В настоящее время 5-tv.ru выясняет, в какой период и какие подрядные организации проводили реставрацию Петропавловской крепости.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завершается реставрация одного из символов города — Ростральных колонн.

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