«У нас у всех дети умерли»: трагическая судьба официанток из «Карнавальной ночи»

Знаменитые участницы советского вокального трио «Сестры Шмелевы» Валентина, Ольга и Евгения, сыгравшие роли официанток в фильме «Карнавальная ночь», в беседе со Starhit рассказали о пережитых личных трагедиях и о жизни в целом.

После премьеры новогодней картины номер один, сестры Шмелевы моментально завоевали любовь зрителей и стали популярными. Несмотря на это, судьбы каждой из участниц трио сложились весьма неудачно.

Младшая из сестер — Ольга Шмелева в настоящий момент из-за тяжелого заболевания неспособна самостоятельно передвигаться. Некоторое время назад у женщины диагностировали онкологию, она перенесла операцию. Пока Ольга Шмелева лежала в больнице, предположительно от передозировки наркотиков, умер ее единственный сын.

«Мне сначала не говорили, что случилось. Он увлекся наркотиками, компания неправильная попалась ему. Видимо, передозировка была», — вспоминает Ольга Шмелева трагические события.

Спустя шесть месяцев сестер Шмелевых вновь настигла трагедия. Средняя из них — Евгения потеряла дочь. Девушка ехала на мотоцикле, не справилась с управлением и разбилась.

«У нас у всех дети умерли в 30 лет. У моего сына отравление было — не спасли», — сказала Валентина Шмелева — старшая из сестер.

У 89-летней женщины еще есть дочь, которая одна заботится о звездных официантках из «Карнавальной ночи». Сестры Шмелевы трижды в неделю собираются у Валентины — беседуют о жизни, поют и вспоминают прожитые годы.

Валентина Шмелева вспоминает, что сестры попали на съемки картины совершенно случайно. Режиссер Эльдар Рязанов увидел их выступление на концерте и без проб утвердил на роли официанток.

«Мы давали в те годы по 30 концертов. Нами был очарован весь Советский Союз. Но мы были очень скромными. За 15 дней съемок в картине нам каждой заплатили по шесть тысяч рублей. Тогда только семь тысяч стоила „Волга“. Мы жили очень спокойно и долго на эти деньги», — признается Валентина Шмелева.

Звезды советского экрана сейчас живут на пенсию. Старшая сестра отмечает, что все необходимое для жизни у них есть. Кроме того, певицам предоставляют бесплатные путевки в санатории.

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