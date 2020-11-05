Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября в день Иакова

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Марина Неруцких
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Апостол от 70 Иоаков считается братом Иисуса «от плоти». В день, когда верующие чтят его память, необходимо соблюдать несколько запретов.

Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября в день Иакова

Фото: Lampada.in.ua

Православные верующие 5 ноября чтят память апостола от 70 Иакова (Якова). Его считают братом Иисуса Христа «от плоти», однако официально родным братом святой не признан. По одной из версий, Иоаков — двоюродный брат Мессии, по другой — единокровный брат Христа, рожденный от Иосифа до его брака с Богородицей.

Согласно древним летописям, Иоаков был первым епископом Иерусалима. При этом он долгое время отказывался признавать Иисуса Мессией, однако уверовал после того как Христос явился к нему после своего воскрешения. На Руси имя Иоакова чаще всего изменяли до более привычного — Яков.

Чего нельзя делать 5 ноября

Категорически запрещается на Якова давать деньги в долг — считается, что средства не принесут счастья заемщику. Кроме того, велик риск, что назад деньги не вернутся.

Также не рекомендовалось поручаться за кого-либо, особенно если это не близкий вам человек. Скорее всего, в итоге это обернется пятном на вашей репутации или станет причиной большого количества дополнительных проблем и обязательств.

Что можно делать 5 ноября

В Яков день на Руси играли в «пчелиные» игры. Самой распространенной было поедание меда — в это время необходимо громко жужжать и притворяться пчелой. Чем больше человек успевал съесть меда и чем громче жужжал — тем меньше проблем со здоровьем было у него в следующем году.

На ужин обязательно съедали кусочек лопуха — на Руси верили, что этот ритуал привлечет в жизнь удачу.

Приметы на 5 ноября

  • Если снег выпал, и не растаял — зима будет теплой.
  • С первого снега сорок дней до зимы, со второго — сама зима.
  • К концу ноября наступит настоящая зима, если в этот день был град.

Праздники и знаменательные даты

5 ноября отмечается день военного разведчика в России и всемирный день распространения информации о проблеме цунами. В 1929 году в Москве открылся первый в СССР планетарий. С 1967 года в этот день отмечается день рождения Останкинской телебашни.

Именины у Александра, Афанасия, Владимира, Емельяна, Ивана, Игнатия, Максима, Николая, Петра и Якова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не стоит делать в день Казанской иконы Божией Матери.

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