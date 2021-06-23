Лайфхак: Эффектный способ быстро очистить вареное яйцо

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Алиса Старжевская
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Этот неожиданный трюк поможет и завтрак легко приготовить и домочадцев развлечь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein, 5-tv.ru

Все знают, что для того чтобы скорлупа легко сходила с вареного яйца, его еще горячим нужно резко охладить в ледяной воде. Рекомендуют также, разбив скорлупу со всех сторон, еще некоторое время покатать яйцо межу ладонями. Но и эти магические манипуляции еще не гарантируют, что кусочки скорлупы не начнут прилипать к белку, а потом к пальцам, и процесс приготовления завтрака утром не выведет вас из себя на весь день.

5-tv.ru предлагает познакомиться с неожиданным способом очистки вареного яйца быстро. К тому же он еще и довольно эффектный, так что развлечь заодно детей за столом удастся точно.

Итак, варим яйцо вкрутую самым обычным образом, остужаем его в холодной воде и приступаем к очистке. Разбиваем его с двух концов и снимаем часть скорлупы. А затем подносим яйцо ко рту более узким концом, как показано на видео, и дуем до тех пор, пока яйцо само не выскочит из скорлупы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как легко освободить от кожуры зерна граната при помощи пельменницы, металлической миски, силиконовой крышки и кухонного молотка.

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