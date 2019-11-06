В Петербурге стремительно разрушается Петропавловская крепость

В восстановлении похоже, сейчас остро нуждается и главная достопримечательность Северной столицы.

Знаменитая Петропавловская крепость рушится буквально на глазах. Трещины на фасаде, кирпичная кладка - в плесени. Казалось бы, для 300-летних стен – обычное явление. Однако, гранит и кирпич, в который одет петровский форт – всего лишь имитация под старину.

Последняя капитальная реставрация фасада крепости проводилась всего десять лет назад. И стоила немалых бюджетных денег.

Новость о том, что обновленная крепость буквально трещит по швам, мгновенно разошлась по интернету. Вот пост одного из столичных блогеров с аудиторией в десятки тысяч человек. На снимках – те же разбитые кирпичи и треснувшая краска. Под самим постом – сотни гневных комментариев.

Нынешнее состояние стен Петропавловской крепости и правда вызывает массу вопросов. Кладка в нижней части уже поросла плесенью и мхом. А совсем рядом, на высоте в два человеческих роста, декоративная штукатурка отошла от кирпича почти на десять сантиметров. Теперь этот фрагмент готов в любой момент обрушиться прямо на головы гостей Северной столицы.

Почему современный ремонт оказался столь разрушительным, разбирался Кирилл Сергеев.