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Видео: генетики назвали новую опасность курения

, 10:15 Видео 56

Генетики из Великобритании обнаружили, что курящие люди более подвержены тяжелым заболеваниям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Ученые обнаружили новую опасность сигарет для здоровья курильщиков. Британские генетики выявили связь между курением и развитием тяжелых психических диагнозов.

Научная группа изучила ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Как показал анализ результатов, люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили гораздо чаще прочих участников генетических исследований. Кроме того, любители выкурить сигарету оказывались подвержены тяжелой форме депрессии вдвое чаще, чем те, у кого нет такой привычки. Среди шизофреников курящих оказалось в 2,27 раза больше, чем некурящих.

Наверняка сказать, как именно табак оказывает влияние на психику, генетики не могут. Однако предполагается, что есть связь между употреблением сигарет и выработкой серотонина и дофамина. Именно сбои в поступлении этих гормонов приводят к депрессии и шизофрении — и на эти же гормоны влияет курение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депрессия стала самым распространенным психическим заболеванием в России.

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