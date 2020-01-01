Для тех, кто не рассчитал свои силы в праздники и переборщил с «Оливье», Spletnik подготовил список из десяти правил, следуя которым, можно вернуться в форму до конца новогодних каникул.

Чтобы продемонстрировать подтянутую фигуру уже через неделю после пышного застолья, следует выработать несколько полезных утренних привычек, которые позволят ускорить метаболизм и ускорить процесс похудения.

Начните день с завтрака с высоким содержанием белка

Диетологи доказали, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка помогает уменьшить аппетит и снизить уровень грелина — так называемого гормона голода. В результате человек реже тянется к холодильнику и, как следствие, быстро сбрасывает вес.

Чтобы вернуться в форму к концу новогодних каникул, специалисты советуют начинать день с вареных яиц, омлета, греческого йогурта с фруктами или творога с орехами. О пище, насыщенной углеводами, лучше забыть.

Пейте много воды

Начинать утро с двух стаканов воды — простой и эффективный способ распрощаться с лишними килограммами. Согласно исследованию ученых, употребление 500 миллилитров воды ускоряет метаболизм в среднем на 30% и снижает количество калорий, потребляемых за завтраком.

Взвешивайтесь

Чтобы повысить мотивацию и оценить промежуточный результат, эксперты рекомендуют каждое утро вставать на весы. В ходе эксперимента исследователи установили, что те, кто взвешиваются ежедневно, худеют в несколько раз быстрее, чем те, кто редко измеряет свои параметры.

Впустить в комнату солнечный свет

Как ни странно, влиять на метаболизм, способен даже солнечный свет. Ученые доказали, что витамин D, выделяющийся вместе с солнечной энергией, положительно влияет на процесс похудения, а его отсутствие, напротив, может привести к набору лишних килограммов.

Чтобы этого не произошло, диетологи советуют каждое утро поднимать жалюзи и выходить на улицу, где можно подышать свежим воздухом и получить необходимую дозу витаминов.

Сосредоточьтесь на своей цели

Тем, кто мечтает избавиться от веса, набранного за время новогодних каникул, рекомендуется четко прописать план работы над собой. Плавание, фитнес, умеренное питание — подумайте, чем вы готовы пожертвовать ради красивой фигуры. Только если вы осознанно сделаете свой выбор, вы сможете добиться желаемого результата. Научитесь переступать через «не хочу» и «не могу».

Тренируйтесь по утрам

Зарядка, утренняя пробежка или даже несколько приседаний, сделанных в начале дня, могут запустить метаболизм и положительно отразиться на изменении фигуры. Если вы ставите перед собой задачу похудеть, отдавайте предпочтение кардиоупражнениям и силовым нагрузкам. С утра организм сжигает больше жира — доказано специалистами.

Спите дольше

Хороший регулярный сон — залог не только здоровья, но и похудения. Недосыпание влияет на выработку гормонов грелина и пептида-1, которые управляют чувством насыщения. Таким образом, у тех, кто спит меньше, возникает большая потребность в пище.

Кроме того, у тех, кто не высыпается, вырабатывается кортизол — гормон стресса, который препятствует похудению и набору мышечной массы.

Планируйте питание заранее

Здоровое питание должно войти в привычку. Для этого с вечера подробно продумывайте рацион следующего дня: составляйте меню, закупайте продукты, готовьте блюда. Полностью откажитесь от перекусов и ужинов в ресторанах. Следите за своим питанием и не позволяйте себе превысить норму калорий.

Чаще ходите пешком

Самый простой способ заняться фитнесом — регулярно устраивать пешеходные прогулки. Откажитесь от наземного транспорта и метро. Чаще дышите свежим воздухом и старайтесь увеличить физическую активность. В этом случае будет полезно установить на смартфон приложение, занимающееся счетом шагов за день.

Заведите дневник питания

Дневник питания уже много лет считается одним из основных средств контроля над лишним весом. Заведите тетрадку или блокнот, в которую вы будете подробно записывать все продукты, которые вы употребили за день, а также физические упражнения, выполненные за сутки. Параллельно с этим ведите учет калорий, которые вы потратили. Это поможет вам выяснить за счет чего уходит вес или наоборот прибавляется.

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