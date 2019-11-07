Дедовские плачи: Что необходимо сделать 7 ноября, а о чем настрого стоит забыть

Испокон веков 7 ноября (25 октября по старому стилю) этот день назывался Дедовскими плачами, так как в это время года идут осадки — в виде дождя, а кое-где уже и в виде снега.

Потому наши предки в этот день вспоминали умерших родственников и друзей, как бы плача вместе с природой об ушедших в иной мир.

Кроме того, христиане всего мира 7 ноября поминают мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке. Оба они служили в Константинопольском соборе, и всячески противостояли усилиям еретиков, пытавшихся подорвать их истинную веру. За это в 355 году они были подвергнуты пыткам и казнены — им отрубили головы.

Что нельзя делать в этот день:

Категорически не рекомендуется проводить время пассивно. Энергетика дня очень мощная, а потому, в случае лености или бездействия, она будет обращена против человека. Лучше всего составить четкий план действий — с утра и до вечера, и строго ему следовать, прилагая максимум усилий для его реализации.

Кроме того, любая вредная привычка сегодня будет влиять на организм гораздо более губительно, чем обычно.

Что нужно делать в этот день:

Важно сходить на кладбище и в преддверии зимнего периода привести в порядок могилы. Дома лучше зажечь церковную свечу в память об умерших. По возможности необходимо оказать помощь обездоленным.

Сновидения: зачастую вещие. Увиденное позволит понять, как человек идентифицирует себя в жизни: если сон хороший, значит он на верном пути, и наоборот.

Именины: Матрона и Анастасий.

Приметы: Сам праздник символизирует осадки, однако если на 7 ноября стоит сухая погода — скоро нагрянут морозы и метель.

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