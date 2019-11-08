Терапевт развенчала народный миф о лечении ротавируса

Заведующая терапевтическим отделением «Мединцентра» Ольга Саакян в комментарии сайту «АиФ» развенчала известный способ лечения ротавируса газировкой. Медик призвала от него отказаться, поскольку это может привести к ухудшению состояния больного.

Считается, что ортофосфорная кислота, содержащаяся в «шипучках», оказывает лечебный эффект. Однако ее количества в напитке недостаточно для подавления вируса. Более того: усиленное ею газообразование может усугубить заболевание.

При ротавирусе пациент испытывает боли в животе, обезвоживание организма, рвоту, нарушение стула. Для скорейшего выздоровления врач советует принимать напитки с высоким содержанием быстрых углеводов: подслащенный чай или специальные препараты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что прививки от ветрянки и ротавируса станут обязательными в России с 2020 года.