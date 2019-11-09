Почему женщины охладевают к мужьям в постели?

Все больше супружеских пар жалуются своим психотерапевтам и сексологам на охлаждение во взаимном половом влечении. Причем по данным специалистов, именно женщины зачастую теряют сексуальный интерес к мужьям.

Эксперты провели исследование и сформулировали семь наиболее распространенных причин, почему семейный союз дает трещину.

Низкое либидо

Изначально низкий уровень сексуального влечения у женщин. Около 10% женщин вообще не интересует секс как таковой. Во время конфетно-букетного периода они демонстрируют активность и увлеченность, но как только добиваются своего, а именно штампа в паспорте, перестают скрывать свое равнодушие в близости с мужем.

Рождение ребенка

Многие новоиспеченные мамы считают, что, родив ребенка, они уже достаточно «настрадались» и выполнили свой долг, а потому сокращают секс до минимума.

Многочисленные комплексы

Сколько бы женщине лет ни было, редко можно встретить уверенную в себе на 100% особу. Именно комплексы мешают раскрепоститься в постели с любимым мужчиной, а если он еще и не прочь «подколоть» свою избранницу по поводу каких-либо изъянов тела, то тут шансов на хороший секс остается не так много.

Разочарование

Многие женщины наивно полагают, что штамп в паспорте решит все их проблемы, а муж изменит жизнь к лучшему, да еще и изменится сам. Но, когда этого не происходит, наступает разочарование, и о сексе уже речи не идет.

Жесткая и обидная критика

Некоторые мужья ведут себя дома деспотично и обидно критикуют действия своих вторых половинок. Такое отношение навряд ли разбудит в женщине страсть, и она будет под всеми предлогами избегать близости.

Секс-шантаж

Некоторые представительницы прекрасного пола частенько используют секс как элемент шантажа для получения каких-то выгод от своего мужа.

Бытовые условия

Уют дома, отдельное проживание от родителей или соседей, а также финансовая стабильность не менее важны для секса, чем гормоны и страсть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про пять причин, по которым распадаются даже крепкие пары.