Секта преступного разврата. Как коуч Денис Байгужин обманывает девушек по всей России

На прошлой неделе вскрылись шокирующие подробности деятельности известного секс-гуру Дениса Байгужина. Это он устраивал невероятные тренинги для женщин — заставлял ложиться в гроб, публично раздеваться и убивать домашних животных.

А еще обещал, что его подопечные обязательно найдут себе состоятельного мужа. Для этого, правда, надо немного напрячься и раскошелиться. Он предлагал клиенткам не просто платить за тренинги, а инвестировать в его собственный бизнес. Естественно, обещал солидную прибыль.

Одна из девушек отдала ему квартиру в Подмосковье и несколько миллионов рублей наличными. А когда журналисты МИЦ «Известия» стали выяснять, кто еще пострадал от его деятельности, оказалось, что таких женщин сотни. Сейчас они уже готовят заявление в правоохранительные органы.

Кто они — эти коучи и мотиваторы, которые разводят впечатлительных дам, мечтающих о муже-олигархе? Отчего девушки в погоне за призрачным счастьем готовы отдать им последние сбережения? И почему их сомнительный бизнес процветает? На эти вопросы искала ответы корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова.

Девушки — как на подбор. Красивые. Статные. Но их психика уже искалечена. Веру в себя они потеряли после знакомства с этим персонажем и теперь полностью от него зависят. В центре внимания — свадебный король, он же тренер альфа-самок Денис Байгужин. Он обещал превратить «скучное существование в яркую и интересную жизнь, наполненную роскошью и наслаждениями».

Денис Байгужин, пикап-коуч на одном из тренингов: «Так и скажи: „Я люблю денежки, я люблю цветочки, я люблю айфончики, я жру бабки“».

Лекции, тренинги, консультации. Гастроли по всей стране. И так восемь лет. Жертвами тиран выбирал самых слабых. Но обязательно с достатком, чтобы было, что взять.

Елена Мангур потеряла родителей. К гуру Байгужину она шла за психологической поддержкой, а оказалась в ловушке.

Елена Мангур, участник тренингов Дениса Байгужина: «Как отец — он это поддерживал постоянно со мной. Что, вот, Аленушка, замуж выдам. Что то-се, да, то есть, это настолько цинично».

В итоге Елена заложила квартиру и отдала мошеннику шесть миллионов рублей. Но самое страшное — это тренинги. Каждое испытание — настоящая пытка.

Елена Мангур: «Я только похоронила папу, несколько месяцев назад, и тут мне предлагают лечь в гроб. Я послушалась, легла в гроб. Но просто, когда он закрыл сверху крышкой, это был такой ужас. Я не выдержала, выскочила оттуда».

А Нину Федорову продвинутый тренер просто отправил на панель. Путешествие из Петербурга в Москву могло сделать неожиданный прорыв в ее карьере.

Нина Федорова, участник тренингов Дениса Байгужина: «Мы разделись до нижнего белья, нас вывели на Невский и сказали, что задание — доехать до Москвы и вернуться в платьях и с телефонами. Мы ловили попутки. А кто нам оплатит. Мы без денег. Мы раздевали по дороге прохожих, чтобы как-то одеться, чтобы милиция нас не загребла».

Денис Байгужин, пикап-коуч, на одном из тренингов: «Я создаю новую культуру. Все мужики будут платить в ресторанах, за билеты, везде будут платить! Это новый мир».

Елена Миськова работала психологом в обычной школе. На мастер-класс к великому Байгужину отправилась из спортивного интереса: каков он на вкус — этот новый мир?

Елена Миськова, участник тренингов Дениса Байгужина: «Девушкам на тренинге дают задания аморального характера, которые нарушают их принципы, моральные установки, рушат мировоззрение».

Очередная гражданка нового мира начала выносить из дома мебель, одежду. Ну и так, по мелочи, нижнее белье, тапки… Вот только саму квартиру продать не успела.

Елена Миськова: «Не было даже тапочек домашних, туфель, кроссовок, абсолютно ничего, даже не было нижнего белья, носочков. Не говоря уже о том, чтобы пойти в магазин и купить продуктов».

А еще коуч с садистскими наклонностями мечтал построить империю. Отдельный заработок — торговля девственницами. Несовершеннолетние девочки верили каждому его слову.

Денис Байгужин, пикап-коуч, в онлайн-эфире: «У меня есть чат юных байгужанок, которым по 15-16 лет. 17. И они вообще мыслят другими категориями. Их цель просто выйти замуж».

Алена Гервасий, участник тренингов Дениса Байгужина: «Ведет переписку, что это благородно — продать свою девственность. И чем дороже, тем лучше. Я тебе найду там нужного человека, который оплатит тебе, а ты мне половину отдашь».

Алена Гервасий на тренингах заскучала быстро, а наставник предложил что-то новое. Так что в бизнес Байгужина вложиться рискнула — тот обещал открыть целую сеть салонов красоты. Не хватало только на первый взнос. Вот и скинулись. Кто сколько может. Алена отдала 250 тысяч.

Алена Гервасий: «Сейчас так много акционеров, вам повезло, вы купили последние акции. Мы вам все пришлем. Бизнес-план будет. Вкладывайте еще миллион».

А вот и те самые именные акции. С вензелями. Теснением под золото. Печатью «БАЙГУД». Громко и дерзко. Вот только бумажка и гроша ломанного не стоит.

Зограб Габриелян, член президиума международной коллегии адвокатов: «Данный документ не порождает никаких прав и обязанностей для сторон и является способом совершения мошенничества».

В местах не столь отдаленных гуру уже бывал. Теперь использует полученный опыт в новых условиях.

Елена Печерская, коуч: «Он сам бывший милиционер, бывший полицейский. Он сам отсидел за мошенничество определенный срок. И человек, который в этом разбирается, он будет стараться делать методы, на которых не попадется».

Елена Печерская — ученица Байгужина. Та самая, что разделила мужчин на низкоранговых самцов (с доходом до 50 тысяч рублей) и миллионеров.

Оксана Королева с псевдомагнатом познакомилась в Челябинске. Здесь он с помпой открыл «Службу семейных отношений». Что-то вроде горячей линии. Но уже через три месяца сбежал, прихватив миллион рублей. Обманутые сотрудники готовы были линчевать шефа.

Оксана Королева, экс-сотрудник Дениса Байгужина: «Сутки ждали у подъезда. Они его дождались, когда он взял спортивную сумку и собрался на вокзал уезжать. Они его в этот момент схватили. Привезли в полицейский участок».

Махинатор поклялся все вернуть. Даже расписку оставил. Но потом исчез и даже объяснил почему.

Денис Байгужин, пикап-коуч, в видео на YouTube: «Привет всем! Я вонючий нищеброд».

Неизвестно, сколько бы еще процветала империя Байгужина, если бы не девушки, которые набрались смелости и пошли в полицию. Хотя на каждую из них у расчетливого коуча компромат, утверждает Андрей Ковалев. Миллионер, как представитель московской богемы, прекрасно осведомлен, как и чем тренер-проныра зарабатывает на жизнь.

Андрей Ковалев, бизнесмен, общественный деятель: «Он их шантажирует. То есть, вы познакомились, давай для раскрепощения ты пришлешь мне видео, где занимаешься сексом с мужчиной. Глупенькая ему присылает».

Дела у очередного гуру идут все хуже. Бизнес разваливается. Последний тренинг сорвали. И даже, перемазавшись в грязи, пришлось удирать, от страха — прямо в дежурную часть.

Разгневанные дамы обещают — это только начало. Сезон охоты на свадебного короля и, по совместительству — мерзавца из подворотни, они объявили открытым.

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