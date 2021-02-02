Как порезать торт без ножа — простой и эффективный лайфхак

|
Анастасия Игонина
4 469

Хитрость, которой 5-tv.ru делится с читателями, поможет вам не остаться без лакомства во время отдыха на природе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Torsten Schon, 5-tv.ru

5-tv.ru знает способ разрезать торт при помощи того, что есть под рукой.

Чтобы применить этот лайфхак, потребуется только зубная нить или леска. Возьмите отрезок нити. Обратите внимание — он должен быть значительно больше диаметра десерта. Свободных концов нити должно хватить на то, чтобы вы могли обмотать ее вокруг обеих ладоней.

Натяните нить максимально сильно, а затем проведите ею по торту сверху-вниз. При этом необходимо делать как бы режущие движения. Таким образом можно быстро и без особого труда нарезать торт на любое количество частей.

Ранее 5-tv.ru делился со своими читателями лайфхаком, который позволит не потерять нужный рецепт в кулинарном ажиотаже.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.51
-0.74 91.54
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
ТОП-5 автомобильных новинок 2021 года
14:06
Неуправляемый автобус с пассажирами вылетел с дороги в Красноярске — видео
14:02
Фото: вандалы оторвали руку скульптуре Апостола Петра в петербургской церкви
13:48
Песков рассказал, следит ли Путин за судом по Навальному
13:44
«Кровь терять будешь»: Ванга предсказала Елене Прокловой смерть сыновей
13:30
Кабмин разрешил льготные авиаперелеты всем жителям Дальнего Востока

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака, которым февраль 2021 года принесет счастье
Три пары знаков зодиака, которые обречены на расставание
Прах Валентины Легкоступовой предали земле на Троекуровском кладбище

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака