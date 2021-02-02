Как порезать торт без ножа — простой и эффективный лайфхак
Хитрость, которой 5-tv.ru делится с читателями, поможет вам не остаться без лакомства во время отдыха на природе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Torsten Schon, 5-tv.ru
5-tv.ru знает способ разрезать торт при помощи того, что есть под рукой.
Чтобы применить этот лайфхак, потребуется только зубная нить или леска. Возьмите отрезок нити. Обратите внимание — он должен быть значительно больше диаметра десерта. Свободных концов нити должно хватить на то, чтобы вы могли обмотать ее вокруг обеих ладоней.
Натяните нить максимально сильно, а затем проведите ею по торту сверху-вниз. При этом необходимо делать как бы режущие движения. Таким образом можно быстро и без особого труда нарезать торт на любое количество частей.
Ранее 5-tv.ru делился со своими читателями лайфхаком, который позволит не потерять нужный рецепт в кулинарном ажиотаже.
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