5-tv.ru знает способ разрезать торт при помощи того, что есть под рукой.

Чтобы применить этот лайфхак, потребуется только зубная нить или леска. Возьмите отрезок нити. Обратите внимание — он должен быть значительно больше диаметра десерта. Свободных концов нити должно хватить на то, чтобы вы могли обмотать ее вокруг обеих ладоней.

Натяните нить максимально сильно, а затем проведите ею по торту сверху-вниз. При этом необходимо делать как бы режущие движения. Таким образом можно быстро и без особого труда нарезать торт на любое количество частей.

Ранее 5-tv.ru делился со своими читателями лайфхаком, который позволит не потерять нужный рецепт в кулинарном ажиотаже.