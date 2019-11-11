В селе Петровское в Донбассе продолжаются работы по разминированию

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село на юге ДНР. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной республики. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Между тем в Петровском саперы продолжают работы по разминированию территории на линии соприкосновения. Операция по разведению сил началась накануне, с зеркального запуска белых ракет. После разминирования окопы сровняют с землей. Тогда в районе села Петровское появится «зона безопасности» — небольшой островок на пока огромной линии соприкосновения.

О том, как ждали этого момента местные жители, смотрите в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принесет последний этап разведения сил в Донбассе.