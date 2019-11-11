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  4. Русский кит-шпион напугал британцев — видео

Русский кит-шпион напугал британцев — видео

Эфирная новость 4

На этот раз Хвалдимира заметили у берегов Норвегии.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Британские СМИ заявили, что обнаружили российского кита-шпиона. Сейчас он у берегов Норвегии. О животном с загадочной миссией высказались ученые после просмотра одного ролика.

На кадрах белуха играет с моряками южноафриканской лодки в Северном Ледовитом океане — возвращает людям брошенный в воду мяч. Эксперты убеждены, что поведение кита — неестественное и, скорее всего, это тот самый Хвалдимир, который сбежал от российских военных. Его якобы специально обучили разным трюкам по некой программе шпионажа.

Впервые информация о Хвалдимире появилась весной этого года. Тогда недалеко от северной Норвегии моряки обнаружили белуху с креплением от видеокамеры, с надписью: «Оборудование Санкт-Петербурга».

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