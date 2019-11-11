Инвалид-колясочница, которую по версии следствия изнасиловал и ограбил таксист в Санкт-Петербурге, рассказала 78.ru, что всю ночь провела в полиции.

Вечером пострадавшая поехала опознавать подозреваемого, который задержан и находится сейчас в СИЗО. Девушка остается в состоянии сильного стресса, однако прошла медицинскую экспертизу и написала заявление в полицию. Пострадавшая также сказала, что насильник угрожал ей в случае, если она расскажет кому-нибудь о случившемся.

«Он мне сказал: „Если ты кому-то что-то скажешь, таких, как я, не один. Меня посадят, а у меня тут много братьев“», — сказала она.

Пострадавшая рассказала, что водитель был абсолютно вменяем. До того, как мужчина ее изнасиловал, они час беседовали в машине, он рассказывал ей о своей жизни и пил пиво. На вопрос, как он после этого поедет за рулем, водитель ответил, что он оставит машину, а за ним приедут друзья.

«В какой-то момент он выскакивает из машины. Смотрит на меня со стороны стекла, заходит в эту машину. Поднимает окна, блокирует машину и говорит: „Ты думаешь, ты просто так тут сидела?“ Я говорю: „В смысле?“ „За то, что ты тут сидела, я тебя ждал, ты должна делать то, что я скажу. Не будешь делать то, что я скажу, я тебя увезу туда, где никто не найдет“», — дрожащим голосом вспоминает девушка.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел в ночь на понедельник в микрорайоне Горелово на Красносельском шоссе. 26-летняя девушка инвалид спустилась в инвалидной коляске в вызванному через мобильное приложение такси и сообщила водителю об отмене заказа. Тот, по версии следствия, усадил пассажирку в автомобиль, убрал коляску в багажник, изнасиловал девушку, а затем отобрал 900 рублей и еще потребовал компенсацию за отмененный вызов и взял у ее родственников пять тысяч рублей.