Когда люди видят рядом с немолодым мужчиной юную супругу, мало кто верит в большую и светлую любовь между ними, предполагая, что дело скорее в солидном банковском счете. Что толкает девушек немного за 20 в объятия мужчин серьезно за 50, объяснила на страницах АиФ психолог Мария Меркулова.

По ее мнению, все дело в стремлении найти достойного спутника жизни. Причем в России, в отличие от Европы, девочки рано начинают стремиться выйти замуж. При этом четко представляют себе, что супруг должен быть надежным, обеспеченным и с солидным социальным статусом. Найти все эти качества в сверстниках для молодых особ проблематично — мужчины сейчас зачастую остаются инфантильными и в 30-40 лет.

«Девочки в двадцать лет хвастаются в Instagram дорогими сумочками, машинами и квартирами, понятно, что их сверстницам тоже хочется иметь такой же достаток. А как его получить? Найти себе состоятельного мужчину, пусть и в годах. Это самый короткий путь к тому материальному благополучию, которого хочется достичь, к тому кругу общения, в котором хочется вращаться», — цитирует специалиста издание.

Часто от таких девушек можно услышать объяснение, что с умудренный опытом и кругозором мужчина им интереснее. По мнению психолога, это не та причина, по которой они вступили в отношения на самом деле, но абсолютно точно та, в которую они сами верят. Забывая при этом, что для интересного общения не обязательно вступать в сексуальный контакт.

По словам Марии Меркуловой, случаются и ситуации, когда в пожилом муже женщина бессознательно ищет для себя отца. Так бывает, когда в детстве девочке не хватало родительской любви и теплых эмоциональных отношений с папой.

«Молодому парню тяжело это обеспечить, потому что он сам может хотеть быть любимым, а взрослый партнер вполне способен соответствовать всем заявленным требованиям», — объясняет психолог.

Поэтому часто объектом любви юной студентки становится преподаватель. И тут не всегда ею руководят корыстные мотивы.

«В один прекрасный день в аудиторию входит человек, которого ты должна слушаться, который говорит что-то важное для тебя, симпатичный и сам проявляет к тебе интерес. Как тут не потерять голову?» — считает Мария Меркулова.

На днях, как рассказывал 5-tv.ru, буквально вся страна была потрясена страшной трагедией, разыгравшейся между 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и 63-летнем преподавателем, известным историком Олегом Соколовым, который теперь обвиняется в ее убийстве и расчленении тела. Мужчина был задержан в Петербурге 9 ноября, когда пытался утопить останки в реке Мойке.