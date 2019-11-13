Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Специалисты в области эзотерики верят, что наша гибель может случиться по той же причине, что и смерть в прошлой жизни. Учитывая индивидуальные особенности представителей всех знаков зодиака, астрологи назвали уязвимые места каждого из них. Портал «Клубер» привел список обстоятельств, которые могли послужить причиной смерти разных знаков в прошлой жизни, а, следовательно, могут повториться и в нынешней.

Овен

Учитывая импульсивность Овнов, предсказатели полагают, что представители этого знака зодиака могли погибнуть, бросившись в очередную авантюру. Вспышка ревности, страстный роман, рискованное приключение, борьба с недоброжелателями — вот список причин, которые могли сыграть с подопечными Марса злую шутку.

Чтобы избежать внезапной гибели, астрологи рекомендуют Овнам утихомирить свой пыл и сдерживать эмоции. Особенно аккуратными нужно быть с агрессией, которая нередко приводит к ссорам и перепалкам.

Телец

Тельцы — это настоящие трудоголики, которые готовы пожертвовать чем угодно, кроме своей карьеры. Представители этого знака зодиака могут сутками сидеть на работе, совершенно не жалея себя. Поэтому не исключено, что именно переутомляемость привела к подрыву их здоровья, а впоследствии — к смерти.

Астрологи рекомендуют: берегите себя и оставляйте время для отдыха.

Близнецы

Жизнь Близнецов похожа на приключенческую драму: постоянные взлеты и падения, жгучие страсти, разрывы. Представители этого знака ни минуты не могут спокойно просидеть на месте и готовы убежать от рутины куда угодно, хоть на войну. Астрологи считают, что именно любовь к авантюризму и привела подопечных Меркурия к смерти. Возможно, они погибли на войне или в поединке с недругами.

Рак

Добродушные, отзывчивые Раки могли погибнуть вследствие своей наивности или безрассудства. Они готовы броситься на помощь к любому, кто нуждается в их помощи, совершенно забывая о себе. Смерть могла настигнуть их в воде, во время спасения утопающего, или в пылающем доме, из которого они выносили задыхающихся людей.

Ракам стоит переосмыслить свое отношение к самопожертвованию и иногда отказываться от риска ради своего же блага.

Льв

Как правило, под знаком Льва рождаются великие личности, которые своими поступками оставили неизгладимый след в истории. Самоотверженные войны и отчаянные борцы за правду, они могли отдать свою жизнь, отстаивая честь родины или спасая близких. Нередко к конфликтам может привести острый язык Львов, поэтому с этим следует быть осторожнее.

Дева

Перфекционисты-девы всю жизнь пытаются объять необъятное и достичь невозможное, забывая о том, что иногда лучше остановиться. По мнению предсказателей, представители этого знака так и не дожили до старости, погибнув, карабкаясь на вершину горы, или пытаясь в одиночку переплыть океан. Не исключено, что Девы погибли в битве, желая доказать своему сопернику свое превосходство.

Весы

Даже здравомыслящие и рассудительные Весы могут попасть в ловушку судьбы, если будут в свойственной им манере избегать походов к врачам. Астрологи полагают, что в прошлой жизни представителей этого знака погубило здоровье, поэтому Весам рекомендуется начинать лечение заблаговременно.

Скорпион

Дерзость и наглость Скорпионов не раз втягивала их в конфликты и ставила под вопрос их дальнейшую жизнь. Однако куда более опасно желание представителей этого знака изучать потусторонние темные силы и общаться с духами. Магическая деятельность для Скорпионов может обернуться катастрофой и, вместо ведьмы, они вызовут женщину с косой.

Стрелец

Неугомонные Стрельцы обожают путешествовать. Любители острых ощущений готовы отправиться даже на северный полюс ради того, чтобы узнать что-то новое и внести разнообразие в свою жизнь. Не исключено, что они погибли на чужбине или окончили свою жизнь в тюремных застенках после совершения преступления.

Козерог

Козерогов до смерти могла довести их любовь к накоплениям. Возможно, они оказались в руках бандитов или подверглись уловкам мошенников. Астрологи рекомендуют представителям этого знака быть аккуратнее с денежными вложениями.

Водолей

По своей натуре Водолеи — бунтовщики и правдолюбы, поэтому, вероятнее всего, погибли где-то на баррикадах, пытаясь отстоять интересы своего народа. Представители этого знака зодиака почти не заботятся о себе и ставят интересы других выше собственных. Это могло их привести к скоропостижной смерти.

Рыбы

Рыб в прошлой жизни, скорее всего, сгубила депрессия. Возможно, они страдали от неразделенной любви или от неудач в карьере. Так или иначе, меланхолическое настроение привело к подрыву их здоровья и заставило оказаться на больничной койке.

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