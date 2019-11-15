Как прошло первое за долгое время выступление Петра Чернышева

Супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев вернулся к работе в ледовом шоу Татьяны Навки. СМИ писали, что в начале октября спортсмен отказался от участия в постановке из-за болезни супруги. Как прошло представление в Санкт-Петербурге? Почему пользователи сети переживают за Петра? И какое заявление по поводу Анастасии Заворотнюк сделала Татьяна Навка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Премьера ледового шоу в Санкт-Петербурге состоялась на прошлой неделе. Событие стало одним из самых обсуждаемых. Одна из сцен стала по-настоящему опасной для исполнительницы главной роли. Навка парила над площадкой на страховке. Декорация появилась на льду раньше, поэтому фигуристка несколько раз ударилась об нее!

«На автомате начали вывозить кровать в то время, как это было раньше, когда мы в Турции выступали. Я перепугалась, наверное, за последние много лет, как я давно не пугалась», — рассказывает Татьяна.

Инцидент не обернулся серьезной травмой и Татьяна смогла продолжить выступление. Фигуристка призналась, что партнер Петр Чернышев сильно ей тогда помог.

Также поклонники отметили, что за кулисами Чернышев, известный своей обворожительной улыбкой, был хмурым и задумчивым.

«Лед великолепный после реконструкции. Я вижу, что зал чистенький», — немного скованно говорит фигурист.

Совсем недавно Чернышев вернулся к работе над шоу. В прессе писали: ему пришлось взять паузу из-за болезни супруги Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, актриса борется с онкологическим заболеванием и проходит лечение в одном из медицинских центров столицы.

Однако точных данных о состоянии артистки по-прежнему нет. Семья не комментирует сообщения о ее здоровье. Коллеги Чернышева поддерживают их в этом решении.

«Петя сильный и, самое главное, взрослый человек с мозгами, он сам знает, что делает», — рассказывает коллега Алексей Ягудин.

Однако творческий коллектив Татьяны Навки все-таки выступил с заявлением. На сайте компании опубликовали сообщение, в котором было сказано, что средства, вырученные от продажи билетов на один из показов, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк!

«Да, действительно, сложная ситуация в семье у Петра, и мы все: друзья, партнеры, все рядом. Последнее шоу — самое наше завершительное. Все средства мы вот передадим в поддержку семье», — говорит Навка.

Поклонники продолжают следить за состоянием его супруги Анастасии Заворотнюк и желают семье справиться со всеми трудностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петр Чернышев спас Татьяну Навку от травмы во время выступления.