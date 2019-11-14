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Лайфхак: как зажечь свечу в подсвечнике с высокими стенками

, 4:00 | Игорь Рязов Видео 19

Хитрость, которой делится 5-tv.ru, позволит легко и безопасно зажечь глубоко установленную свечу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anju; 5-tv.ru

Подсвечники с высокими стенками выглядят эффектно, однако зажигать установленные на их дне небольшие свечи бывает проблематично. Быстро и легко справиться с этой задачей поможет спагетти.

Попытаться зажечь скрытую за высокими стенками свечу можно несколькими способами. Во-первых, дотянуться до нее пламенем с зажигалки. Однако этот способ труднореализуем, а также может быть опасен. Во-вторых, можно вытащить свечу из подсвечника, поджечь ее, а затем опустить обратно. Этот метод безопасен, но высока вероятность того, что свеча погаснет во время ее опускания.

Конечно, можно использовать длинные спички, но их часто не оказывается дома. Заменить такие спички могут обычные спагетти. Если взять одну из них и поджечь, то получится импровизированная лучина. Зажечь такой свечу в глубоком подсвечнике не составит труда.

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