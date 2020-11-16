Анна Холодная: как провести 16 ноября, чтобы не навлечь беду

16 ноября православные верующие отмечают день памяти святой княжны Анны Всеволодовны — дочери великого князя Киевского Всеволода Ярославича, который жил в XI веке, и греческой царевны — дочери Константина Мономаха.

На Руси этот день называли «Анна», «Анна Холодная» и пристально следили за погодными изменениями. В старину верили, что в этот день можно было определить, какой будет зима и урожайным ли будет следующее лето.

Также 16 ноября православные верующие празднуют обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде. Этот памятный день имеет долгую историю, полную как трагических, так и радостных событий.

Согласно преданию, Георгий родился в III веке в христианской семье в Лидде, в Палестине (в настоящее время город Лод в Израиле — Прим.ред.). Его мать скончалась, когда ему исполнилось 20 лет, и ему досталось богатое наследство. Георгий был умен и физически хорошо развит, а потому без труда построил военную карьеру.

В этом время Римской империей правил Диоклетиан — яростный гонитель христиан. Он повелел сжигать храмы верующих и священные книги. Этому и стал всячески мешать Георгий.

Он был схвачен, и после восьмидневных пыток обезглавлен. Слуга Георгия захоронил останки в Рамале. Слава о нем быстро распространилась не только по Римской империи, но и за ее пределами. В память о его мученической смерти стали возводиться храмы.

Более того, в начале VIII века житие великомученика Георгия было переведено на арабский язык, и под влиянием арабов-христиан почитание святого проникло в среду арабов-мусульман.

Поразительно, что в последующие века храм разрушался то крестоносцами, то арабами-мусульманами, но каждый раз алтарь с мощами святого Георгия оставался невредим, и церковь вновь и вновь отстраивали.

В 1871 году Иерусалимский патриарх Кирилл II обратился к правительству Российской империи с просьбой о пожертвованиях на восстановление Георгиевской церкви. Средства были выделены, здание отстроено и 3 ноября (16 ноября по новому стилю) 1872 года — в годовщину освящения первой церкви, — двери вновь отворились для верующих.

Именно святой Георгий считается покровителем Москвы, и изображен на гербе столицы.

Что нельзя делать в этот день:

Пребывание в пассивности может пагубно повлиять как на текущие дела, так и поставленные цели. Решительность и активность должны стать девизом на ближайшие сутки.

Что нужно делать в этот день:

Чтобы не навлечь беду, стоит активнее заняться делами. Сегодня можно с легкостью приступать к новым проектам — как творческим, так и финансовым. Особенно стоит вернуться к нерешенным задачам.

День Ангела: главным именинником является Георгий, а также Александр, Владимир, Василий, Анна и Светлана.

Приметы: Мороз ударил утром — он будет держаться долго, и зима будет снежной. Также в старину говорили, что если на Анну нет снега, то следующий год будет неурожайным.

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