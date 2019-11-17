  1. Пятый канал
  4. «Кашель курильщика» и отек лица: названы первые симптомы рака легких

«Кашель курильщика» и отек лица: названы первые симптомы рака легких

, 9:57 | Ниса Мурзанаева Видео 93

Онкология бронхов обычно выявляется на поздних стадиях, поэтому пациенты имеют низкие шансы на выздоровление.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, /Матыцин Валерий, /Бобылев Сергей, /Rudolf, /Frank May

Рак легких на начальных стадиях обычно не доставляет больному особых проблем и дискомфорта. К сожалению, заболевание часто диагностируют случайно или уже на поздних этапах развития. Поэтому пациенты, страдающие данным видом онкологии, имеют низкие шансы на выздоровление, пишет MedikForum.ru.

Однако заболевшие раком легких люди часто озвучивают одни и те же, казалось бы, незначительные жалобы. По мнению экспертов, на онкологию бронхов могут указывать: одышка даже при малой физической нагрузке; отхаркивание с кровавой мокротой; хронический постоянный «кашель курильщика»; отек лица; рецидивирующие воспаление легких, бронхит и инфекции дыхательных путей.

Также по словам специалистов, на рак легких может указывать излишнее потоотделение ночью, общее недомогание, хроническая усталость и значительное снижения веса без видимых на то причин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы пять неожиданных симптомов опухоли мозга.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

10:42
Ким Кардашьян показала стройную фигуру в необычном «металлическом» наряде
10:32
В США представили сценарий «захвата» Россией стран Прибалтики
10:15
Водитель объяснил, как съехал на автомобиле в Фонтанку в Петербурге
10:08
Названы наименее вредные для организма человека сладости
9:57
«Кашель курильщика» и отек лица: названы первые симптомы рака легких
9:45
Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Сейчас читают

Кардиолог прокомментировал смерть Никиты Исаева
Гороскоп на 17 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев