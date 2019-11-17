«Кашель курильщика» и отек лица: названы первые симптомы рака легких

Рак легких на начальных стадиях обычно не доставляет больному особых проблем и дискомфорта. К сожалению, заболевание часто диагностируют случайно или уже на поздних этапах развития. Поэтому пациенты, страдающие данным видом онкологии, имеют низкие шансы на выздоровление, пишет MedikForum.ru.

Однако заболевшие раком легких люди часто озвучивают одни и те же, казалось бы, незначительные жалобы. По мнению экспертов, на онкологию бронхов могут указывать: одышка даже при малой физической нагрузке; отхаркивание с кровавой мокротой; хронический постоянный «кашель курильщика»; отек лица; рецидивирующие воспаление легких, бронхит и инфекции дыхательных путей.

Также по словам специалистов, на рак легких может указывать излишнее потоотделение ночью, общее недомогание, хроническая усталость и значительное снижения веса без видимых на то причин.

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