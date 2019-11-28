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  4. Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

| Ниса Мурзанаева Фото 54 886

На снимке артистка СССР Янина Жеймо позирует во время съемок с сигаретой.

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Фото, видео: Кадр из х/ф "Золушка" (1947 г.), Instagram @alexandre_vassiliev

Историк моды Александр Васильев поделился в Instagram необыкновенной архивной фотографией. На снимке с сигаретой и дерзким огоньком в глазах запечатлена всеми любимая актриса из советского фильма «Золушка» Янина Жеймо.

На фото кинозвезда находится «в образе». Артистка одета в чепчик, старинное платье и испачканный передник. Необычный атмосферный кадр со съемок привел подписчиков телеведущего в полнейший восторг.

Instagram @alexandre_vassiliev

В публикации Александр Васильев поведал фанатам историю из детства. Оказывается, Янина Жеймо была не только потрясающей актрисой, но и лучшим другом для детей. Телеведущий вспомнил, как знаменитость развлекала ребятишек на праздниках. Как-то артистка обмазала сажей блюдца и устроила малышам перфоманс.

«Погасив верхний свет, попросила детей повторять за ней все движения. Надо было медленно водить пальцем по дну тарелки, а затем по лбу, щекам, носу. В конце концов мы все испачкались этой сажей. Тогда Жеймо попросила нас подойти к зеркалу. Как же мы хохотали! Ее лицо оставалось чистым, ведь она водила пальцем по чистой тарелке», — вспоминает шоумен.

Историк моды рассказал, что дочь скончавшейся легенды советского кинематографа подарила ему предметы маминого гардероба.

«Передала в мою коллекцию несколько вещей, в частности вышитое гладью-кимоно и маленькую марокканскую сумочку-мешок, в которой хранились крошечные перчатки актрисы, миниатюрный портсигар и коробок со спичками», — написал Васильев в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Васильев восхитился фигурой Любови Толкалиной.

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