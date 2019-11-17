Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Историк моды Александр Васильев поделился в Instagram необыкновенной архивной фотографией. На снимке с сигаретой и дерзким огоньком в глазах запечатлена всеми любимая актриса из советского фильма «Золушка» Янина Жеймо.
На фото кинозвезда находится «в образе». Артистка одета в чепчик, старинное платье и испачканный передник. Необычный атмосферный кадр со съемок привел подписчиков телеведущего в полнейший восторг.
В публикации Александр Васильев поведал фанатам историю из детства. Оказывается, Янина Жеймо была не только потрясающей актрисой, но и лучшим другом для детей. Телеведущий вспомнил, как знаменитость развлекала ребятишек на праздниках. Как-то артистка обмазала сажей блюдца и устроила малышам перфоманс.
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Историк моды рассказал, что дочь скончавшейся легенды советского кинематографа подарила ему предметы маминого гардероба.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Васильев восхитился фигурой Любови Толкалиной.