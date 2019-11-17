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Как избавиться от боли в горле без лекарств — советы врача

, 17:48 | Игорь Рязов Видео 100

Медик рассказала, что эффективно справиться с неприятными симптомами простуды можно без препаратов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer

Боль в горле, кашель и другие распространенные зимой неприятности можно вылечить без лекарств. Об этом сообщила врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева.

Одним из эффективных средств от кашля и боли в горле медик назвала корень солодки. Он обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые помогут справиться даже с ангиной, пишет «Вечерняя Москва».

Также врач упомянула довольно неожиданный в этом контексте продукт — мороженое. Небольшая порция этого десерта действует как «охладительная ванна для раскаленного горла», сказала она.

«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», — добавила Алексеева.

Третий продукт от боли в горле — банан. Фрукт богат витамином С, а его мягкая структура позволяет не травмировать горло. Поедание бананов во время ангины ускорит процесс выздоровления, а также поможет не заболеть.

Наконец, четвертое средство — морковь. Будучи пожаренным, сваренным или приготовленным на пару, этот овощ становится кладезем витамина А. Последний усиливает иммунитет и способствует заживлению слизистых оболочек.

В заключение врач напомнила о классическом «бабушкином рецепте» от боли в горле — теплый чай, особенно с вареньем или медом, придаст сил и уменьшит боль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем мороженое может навредить здоровью человека.

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