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День Ионы: чего нельзя делать 18 ноября

, 2:01 | Валентин Черников 451

Святому архиепископу Псковскому и Великоновгородскому девушки молились, чтобы небеса послали им женихов.

Фото: Wikimedia.org

Православные отмечают день памяти архиепископа Псковского и Великоновгородского Ионы. С раннего детства он остался сиротой. Мальчика воспитывала благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцева. Она же привила ребенку веру в бога.

После совершеннолетия юноша ушел от мира и поселился в окруженной лесами Отенской пустыне в 50 верстах от Новгорода. Там игумен Иона принимал много народу. О нем пошла молва как о святом. В 1458 году монах стал архиепископом. В Новгороде он организовывал приюты для сирот и вдов. По преданиям, святой крестным ходом в Зверин монастырь остановил эпидемию чумы в Новгородчине, от которой в 1466 году умерло более 250 тысяч человек.

Что нельзя делать в этот день

На Руси верили, что 18 ноября (5 ноября по старому стилю) нельзя подписывать документы — «нечистый подпись украдет». Не рекомендуется в этот день покупать что-либо крупное. Такая покупка долга не прослужит. Найденный на Иону чужой веник во дворе говорил о том, что на членов семьи наслали порчу.

Что можно делать в этот день

Святому Ионе девушки молились о том, чтобы небеса послали им хороших мужей. По двору разбрасывали монетки, зазывая женихов в дом, и гадали: если пронесется повозка или шумная компания, муж будет зажиточным, если никто не пройдет, денег в семье будет немного.

Приметы

— на Иону падает снег — зима будет снежной;

— ветер с севера, а на небе ни облачка — к скорому похолоданию;

— дымка покрыла луну — к долгому ненастью;

— если все деревья покрылись инеем — оттепель наступит скоро.

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