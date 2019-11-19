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  4. День памяти Святителя Павла или Павел Ледостав. Чего нельзя делать 19 ноября

День памяти Святителя Павла или Павел Ледостав. Чего нельзя делать 19 ноября

, 3:30 | Светлана Александрова 20

В этот день на Руси рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке.

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Фото, видео: digi.vatlib.it, www.globallookpress.com / Digfoto, Color China Photos, Rouzbeh Fouladi, Bernhard Schmerl

Православные 19 ноября чтят память Святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, жившего в IV и принявшего мученическую смерть. Его дважды избирали патриархом Константинополя, но правивший в те времена император Констанций дважды низлагал и ссылал его. В итоге Павел оказался в Армении, где однажды во время богослужения в храм ворвались последователи одного из еретических течений и задушили священнослужителя святительским омофором (это часть епископского облачения).

Лишь через 30 лет святой царь Феодосий Великий перенес мощи Святителя Павла из Армении в Константинополь, а в 1326 году они были перевезены в Венецию.

В России Павел Исповедник считается небесным покровителем Морского корпуса. Его в 1755 году основала в день памяти Святителя, 6 ноября по старому стилю, императрица Елизавета Петровна.

А еще на Руси день памяти Святителя Павла называли Павлом Ледоставом. Существует примета, что лед, появившийся на реке в этот день, уже не растает до весны. Начиная с этой даты рыбаки готовились к зимней рыбалке, доставали снасти и чинили их.

На севере России принято было на удачу задабривать водяного монетками и лакомствами. А еще с языческих времен существовало жуткое поверье, что река быстрее покроется льдом, если примет покойника. Есть еще примета, что если 19 ноября случится снегопад, снежной будет вся зима.

В народе всегда считали также, что на Павла Ледостава категорически нельзя стирать вручную и развешивать белье. Да и вообще выполнять любую тяжелую работу, особенно женщинам.

Кроме того, в этот день нельзя ходить в грязной одежде. Люди старались надеть в день Святителя Павла все новое, а если такой возможности не было, доставали чистую одежду покрасивее. Считалось, что встретить зиму нужно достойно, нарядными, иначе не видать достатка и удачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно, в чего нельзя делать на Анну Холодную.

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