Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым

Актриса Полина Максимова, получившая известность благодаря телесериалу «Деффчонки», перестала скрывать отношения с актером Егором Корешковым. Пару застали вместе на публичном мероприятии.

Егор и Полина вместе пришли на мероприятия в рамках Harper’s Bazaar Christmas Beauty Day. Актеры держались за руки и позировали так фотографам. Они впервые появились на публичном мероприятии в качестве пары.

Instagram @polinamax, @korches

Максимова не афиширует личную жизнь, но в прошлом году стало известно о ее романе с продюсером ТНТ Артемом Чугуновым. Когда звезда «Деффчонок» рассталась с ним и вступила в отношения с Корешковым, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о другой звезде «Деффчонок» — актриса Галина Боб удивила фанатов резкой сменой имиджа.