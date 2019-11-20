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  4. Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым

Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым

, 8:32 | Игорь Рязов Фото 52

Актриса Полина Максимова предпочла коллегу по цеху, а не телепродюсера.

Фото: Instagram @polinamax

Актриса Полина Максимова, получившая известность благодаря телесериалу «Деффчонки», перестала скрывать отношения с актером Егором Корешковым. Пару застали вместе на публичном мероприятии.

Егор и Полина вместе пришли на мероприятия в рамках Harper’s Bazaar Christmas Beauty Day. Актеры держались за руки и позировали так фотографам. Они впервые появились на публичном мероприятии в качестве пары.

Instagram @polinamax, @korches

Максимова не афиширует личную жизнь, но в прошлом году стало известно о ее романе с продюсером ТНТ Артемом Чугуновым. Когда звезда «Деффчонок» рассталась с ним и вступила в отношения с Корешковым, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о другой звезде «Деффчонок» — актриса Галина Боб удивила фанатов резкой сменой имиджа.

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