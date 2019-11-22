Ученые озвучили причину преждевременного старения мозга

Американские ученые медицинского факультета Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что метаболический синдром может стать причиной преждевременного старения мозга у людей среднего возраста. Признаками синдрома являются ожирение, сахарный диабет и гипертония. Исследование опубликовано на портале MedicalXpress, сообщает «Экономика сегодня».

В ходе исследования специалисты провели магнитно-резонансную томографию и тесты на логику, чтобы оценить более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Результаты показали, что объем мозга людей с метаболическим синдромом оказался меньше, чем у здоровых участников исследования. По словам медиков, такие люди больше остальных подвержены появлению болезни Альцгеймера, деменции и диабету.

В качестве профилактики метаболического синдрома ученые рекомендуют употреблять в пищу рыбу, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. А также помогут улучшить работу мозга регулярные и умеренно интенсивные физические нагрузки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач-аддиктолог назвала основные признаки алкоголизма.