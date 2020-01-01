Как провести Новый год без похмелья?

Что надо сделать, чтобы подготовиться и встретить Новый год так, чтобы 1 января чувствовать себя бодро и радостно? Лучше всего отказаться от алкоголя, тяжелой пищи и вечеринок до утра. Но, как правило, без этих атрибутов праздника не обойтись. Десять проверенных способов встретить Новый год без похмелья в подборке 5-tv.ru.

Соблюдать рацион питания накануне праздника

В течение дня нужно правильно питаться: в вашем рационе должна присутствовать еда, которая богата витаминами и микроэлементами. Пища не должна быть тяжелой, чтобы не перегрузить желудок и печень, то есть ничего жирного, жареного и копченого есть 31 декабря не рекомендуется. Специалисты советуют употреблять каши, овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу, отруби.

Также рекомендуется перед застольем съесть продукты, замедляющие всасывание алкоголя. С этим отлично справятся яйца, жидкая рисовая каша со сливочным маслом, авокадо, молочные продукты. И обязательно выпейте кружку свежезаваренного чай с мятой или лимоном. Такой напиток будет полезен и после праздника.

И самое главное — не садитесь за праздничный стол голодным, иначе вы рискуете переесть.

Пить много воды

В течение 31 декабря необходимо пить много чистой негазированной воды. Рекомендуемая норма — 1,5 литра.

Обильное питье спасет организм от обезвоживания, которое сопровождает любое похмелье. А также есть вероятность не страдать утром от головной боли и тошноты с утра, если употребить накануне достаточное количество воды. Важно, что нужно за столом пить именно воду, а не сладкие газированные напитки, которые, напротив, ускоряют опьянение и усугубляют похмелье.

Выспаться накануне новогодней ночи

Выкройте хотя бы полтора часа на сон в предпраздничной суете. Этого организму будет достаточно, чтобы набраться сил для ночных гуляний и повысить сопротивляемость организма воздействию алкоголя.

Принять небольшую дозу алкоголя

Медики рекомендуют за пару часов до большого застолья принять не большую дозу алкоголя — одной рюмки крепкого напитка будет достаточно, чтобы подготовить печень к дальнейшей нагрузке.

Отличным аперитивом в данном случае будет коктейль из водки с тоником, так как содержащийся в тонике хинин благотворно влияет на ферментную систему, облегчая усвоение алкоголя.

Не смешивать напитки

Эксперты сходятся во мнении, что нельзя смешивать алкогольные напитки во время застолья. И необходимо помнить о том, что алкоголь должен быть качественным.

Также не стоит сильно налегать на такие крепкие напитки, как бренди, коньяк и виски. Именно после их употребления, обычно, самое сильное похмелье. В этих спиртных напитках содержится конгенер, танин, дубильные вещества и эллаговая кислота.

Также похмелье бывает и после красного вина, поскольку в нем содержатся этанол и метанол. А шампанское опасно из-за сахара и обилия углекислого газа, который позволяет алкоголю быстрее поступать в кровь.

Грамотно закусывать

Врачи рекомендуют в качестве закусок к алкоголю овощи и фрукты, а также морепродукты и нежирную рыбу. И главное, помнить об объемах закуски, потому что тяжелая жирная пища вместе с избыточными дозами алкоголя сильно бьет по печени и желудку. К тому же, обильная закуска создает иллюзию трезвости: человек пьет больше нормы, но алкоголь все равно копится в желудке. Такой микс обернется утром неприятными симптомами.

Делайте паузы

Лучше всего делать продолжительные паузы между новогодними тостами и вставать из-за стола, чтобы подвигаться. Для этого можно придумать подвижные конкурсы или просто танцевать.

Советуют также выходить на свежий воздух и там немного разминаться — так наполняются кислородом не только легкие, но и мышцы, что способствует быстрому окислению этилового спирта и выведению вредных веществ из организма.

Нет возможности покинуть пределы квартиры в новогоднюю ночь — чаще ее проветривайте. И старайтесь не курить. Никотин усиливает опьянение и похмельный синдром.

Используйте «антипохмельные» препараты

До застолья рекомендуется принять от пяти до десяти таблеток активированного угля или другие абсорбенты, а также пищеварительные ферменты. Но, если похмелья не удалось избежать, то с утра вам поможет аспирин, содержащийся, в том числе, и в антипохмельных «шипучках». Но заметен эффект от препарата будет, если после праздника прошло около семи часов. В противном случае аспирин может быть опасен.

Прибегнуть к народным средствам

Восстановить нарушенный кислотно-щелочной баланс помогут такие продукты, как рассол, квашеная капуста, соленые огурцы. Микроэлементы, содержащиеся в солениях, облегчают состояние организма при интоксикации.

Также помогут кисломолочные напитки, чай с лимоном и медом и негазированная минеральная вода, а от кофе лучше отказаться.

Не пить алкоголь после праздника

Медики рекомендуют сделать паузу тем, кто перебрал в Новый год. То есть не лечить подобное подобным, поскольку это прямой путь к алкоголизму. Перетерпеть абстинентный синдром помогут лимонная кислота и настойка элеутерококка, а также теплая ванна с маслами розмарина и лаванды, и неспешные прогулки на свежем воздухе.

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