День памяти шести апостолов: что можно и категорически нельзя делать 23 ноября

Православные христиане почитают 23 ноября память шести апостолов, в том числе Ераста и Родиона. Этот день связан с рядом запретов, норм поведения и примет.

История праздника

Согласно преданию, Ераст происходил из знатного рода и был учеником Павла. Он сначала работал экономом (хранитель казны) в греческом Коринфе, а затем в Иерусалимской церкви. Его имя несколько раз встречается в Новом Завете.

Еще одним учеником апостола Павла, память которого чтят 23 ноября, был апостол Родион. Он был епископом в городе Патары. Святой занимался миссионерской деятельностью, распространяя христианство среди язычников. Родион был успешен в этой роли.

Чего нельзя делать 23 ноября

В День памяти шести апостолов на Руси старались не выходить лишний раз из дома. Крестьяне собирались дома возле печи, обсуждали планы на будущее, просто беседовали и выполняли простую домашнюю работу.

При этом убираться было нельзя: считалось, что вынесенный из избы сор может лишить семью здоровья и достатка. Чтобы сохранить богатство, в этот день также было не принято давать деньги в долг или делать слишком дорогие покупки.

Кроме того, 23 ноября было запрещено жениться или выходить замуж, а также отправляться в дальнюю дорогу. Последнее связано с тем, что дороги в этот день были непролазными из-за климатических условий.

Что принято делать 23 ноября

Утром крестьяне отправлялись в церковь для освящения хлеба и соли. Одной частью этих продуктов затем кормили домашних животных. Считалось, что тогда скотина не будет болеть весь год и легче перенесет зиму. Традиция была настолько сильна, что при покупке животного требовали кусок хлеба с солью.

Вторую часть освященных продуктов люди съедали сами во время обеда. По народному поверью, это должно было защитить их от злых духов. Кроме того, в день шести апостолов было принято давать еду и одежду нищим. На Руси полагали, что они ближе к Господу, поэтому через них он лучше услышит молитву.

Приметы 23 ноября

Народные приметы в этот день были связаны с приближением морозов. Считалось, что если 23 ноября была ненастная и слякотная погода, то она будет такой в течение долгого времени.

Если же в день шести апостолов выпадало много снега, то ждали теплую и мягкую зиму. Если утром видели иней, то ждали морозы. Если иней замечали вечером, то ждали сильный снегопад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 22 ноября категорически нельзя ругаться, ссориться и обижаться.