Синдром отмены: как бросить курить и не растолстеть

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в интервью Iz.ru рассказала о том, как бросить курить и не потолстеть.

Специалист подчеркивает, что у бросившего курить человека возникает «так называемый синдром отмены», когда он пытается компенсировать отсутствие никотина поеданием сладкой и жирной пищи, при этом сами не замечая этого. Таким образом, набирает вес. Марина Макиша считает, что помочь в этом может только соблюдение режима питания.

«Полноценный завтрак, обед, ужин. И в перекусах погрызть морковку, огурцы, редиску. Съесть яблоко или грушу», — поясняет эксперт.

При том она добавляет, что бросить курить могут поспособствовать прием специальных никотиносодержащих таблеток с постепенным уменьшением дозы.

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