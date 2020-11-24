День Феодора Студита: Что можно и нельзя делать 24 ноября
24 ноября 2020 года православные верующие чтят память преподобного Феодора Студита — византийского монаха, аскета и писателя.
Фото, видео: Wikimedia.org, www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, imagebroker/Michaela Begsteiger, Yuriy Kaver, digifoodstock.com
Православные верующие 24 нобяр почитают память византийского монаха, аскета и писателя — преподобного Феодора Студита. Он появился на свет в 758 году в Константинополе в семье благородных и богатых людей, которые смогли дать сыну качественное образование. Когда Феодору исполнилось 32 года, он вместе с супругой Анной решил уйти в иночество.
Наши предки на Руси говорили, что в этот день, 24 ноября, Феодор начинает студить землю. Погода стояла холодная и поэтому люди стали называть этот праздник Студитом.
Традиции 24 ноября:
- Так как в северной местности в это время уже вовсю лежал снег, открывался санный путь.
- Девицы вечерами гадали на суженых. Брали головку чеснока, чистили ее и пересчитывали зубчики. Коли их количество было четным, то и свадьбе быть в ближайший год. Если количество зубчиков было нечетным, то предстояло еще год в девках сидеть.
- Перед сном обязательно нужно было съесть что-то соленое, например, рыбу или огурец. На столе в комнате девица оставляла стакан с водой. Засыпая, она произносила про себя: «Суженый-ряженый во сне приди, мне попить водицы принеси». Будущий муж после этого должен был явиться во сне.
- Крестьяне до 24 ноября старались закончить все сельхозработы. Люди верили, что если не успеют к этой дате, то следующий год станет для них тяжелым и неурожайным.
- Наши предки старались 24 ноября оставаться дома и быть поближе к печи.
- Хозяйки перебирали посуду и избавлялись от треснутых тарелок и бокалов — иначе не будет достатка.
Что нельзя делать 24 ноября:
- В этот день не играли свадьбы и не сватались. В противном случае семейная жизнь молодых терпела неудачи, и они быстро расходились.
- Нельзя грубить, употреблять много пищи и долго спать.
Приметы 24 ноября:
- Если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет.
- Если погода теплая на Феодора — значит, и зимушка теплой будет.
- Светит солнце — к похолоданию.
- Если ночью на небе много звезд, то следующий год будет урожайным на грибы.
- Чтобы много ягод уродилось, в этот день в старину заваривали чай с сушеными ягодками.
- Если гуси на лед выходят, то на Рождество потеплеет.
- Наши предки на день Феодора Студита варили щи. Люди верили, что если их съесть горячими, то зима будет теплой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать 23 ноября — в День памяти шести апостолов.
Читайте также
93%
-0.25 89.93
-0.33
Нашли ошибку?