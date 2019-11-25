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Почему употреблять соевые продукты опасно — ученые

, 10:17 | Карина Бернтгольц Видео 173

Французские исследователи разрушили стереотипы приверженцев здорового питания, определив, как продукты из сои негативно влияют на человеческий организм.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /kami, /Friso Gentsch, /Sebastian Kahnert, /imagebroker/Michaela Begsteiger, /Rudolf

Французские ученые выяснили, почему опасно употреблять соевые продукты, которые некоторые включают в свой рацион вместо мяса и коровьего молока. Как отмечает издание Health.News, исследователи проанализировали влияние 55 продуктов из сои, в том числе десерты, соусы и напитки на организм и сделали выводы об их негативном воздействии на здоровье человека.

Эксперимент показал, что в сое содержится высокий уровень фитоэстрогенов, которые могут влиять на гормональный фон, а иногда даже приводить к возникновению онкологических заболеваний.

По словам специалистов, опасность также представляют гербициды, которыми опрыскивают культуру. Всемирная организация здравоохранения классифицирует данные химические вещества как «вероятный канцероген».

Кроме того, ученые предупредили, что в соевых продуктах содержатся элементы, которые снижают усвоение кальция, магния, железа, цинка и белка. А некоторые вещества, входящие в состав такой пищи, вместе с этим блокируют синтез гормонов щитовидной железы, вследствие чего приводят к возникновению гипотиреоза, сообщили исследователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно употребление сахара, согласно исследованию канадских ученых.

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