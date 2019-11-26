  1. Пятый канал
  4. Матч «Зенит» — «Лион»: Нужна победа!

Матч «Зенит» — «Лион»: Нужна победа!

, 17:48 | Алексей Синько 376

«Зенит» может сделать серьезную заявку на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже 26 ноября. Чтобы рассчитывать на выход в 1/8 финала главного еврокубка, «сине-бело-голубым» нужно обыгрывать «Лион».

Фото: globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Тема:
Лига Чемпионов 107

«Зенит» — «Лион»: Расклады

«Зенит» начал международный сезон 2019/20 с результативной ничьей в гостях (1:1) как раз со своим ближайшим соперником — «Лионом», затем одержал уверенную домашнюю победу над «Бенфикой» (3:1), после чего даже возглавил группу G. Но затем дружина Сергея Семака дважды уступила «Лейпцигу» (1:2 и 0:2), после чего питерцы опустились на третье место в квартете, не дающее право выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Для того, чтобы вернуть себе вторую строчку, питерцам необходимо победить «Лион» у себя дома — при таком раскладе у обеих команд станет по семь баллов, но при равенстве очков «Зенит» будет иметь преимущество перед «ткачами» по итогам очного противостояния. Поражение поставит крест на шансах «сине-бело-голубых», ничья их тоже не устроит.

«Зенит» — «Лион»: Статистка

Всезнающая статистика обнадеживает: «Зенит» еще никогда не проигрывал лионскому «Олимпику» в официальных матчах — две победы и одна ничья. Предыдущий визит французов на берега Невы обернулся для них болезненным проигрышем со счетом 1:3. Да, за питерцев 4 года назад забивали такие личности, как Халк и Мигель Данни, которые уже далече. Но ведь и в составе «ткачей» тогда «зажигали» Александр Ляказетт, Корентен Толиссо и Самуэль Юмтити, ныне блистающие в «Арсенале», «Баварии» и «Барселоне» соответственно.

Читайте также

Российский профессиональный бокс: Кто стоит наших надежд?

Зато еще один автор забитого мяча в матче четырехлетней давности, Артем Дзюба, по-прежнему в строю «Зенита», и, судя по недавней игре в Казани, в которой голы «Дзюбинатора» и Сердара Азмуна принесли лидеру РПЛ победу над «Рубином», с нападением у питерцев все в порядке. А вот защите хозяев предстоит серьезно потрудиться, чтобы сдержать Мемфиса Депая — голландскому форварду уже четырежды удалось отличиться в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — он забивал в каждом туре, в том числе и «Зениту» на старте розыгрыша.

У хозяев нет другого варианта, кроме как действовать первым номером с явным акцентом на атаку. Гости наверняка добровольно отдадут инициативу «сине-бело-голубым», а сами будут ждать контратакующего момента — в этом игровом компоненте «ткачи» чудо как хороши, и за возрастную и немного медлительную оборону российского клуба немного тревожно.

Однако будем верить в то, что «Зениту» удастся продлить свою удачную серию в матчах с «Лионом», а затем и обыграть «Бенфику». Две победы в оставшихся встречах гарантированно выведут команду Семака в весеннюю стадию Лиги чемпионов, и в них нет ничего нереального.

«Зенит» — «Лион»: Где и когда смотреть

Мачт пятого тура Лиги чемпионов в группе G «Зенит» — «Лион» состоится на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга во вторник, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ», а также «Матч Премьер».

Владимир Жарков

Тема:
Лига Чемпионов 107
26 нояб
«Локомотив» — «Байер»: Чтобы охотиться за журавлем, нужно сначала поймать синицу
6 нояб
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче четвертого группового этапа ЛЧ
5 нояб
«Зенит» даст реванш обидчикам из немецкого «РБ Лейпциг»
23 окт
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги Чемпионов
22 окт
2:1 — «Ювентус» победил «Локомотив» в домашнем матче
21 окт
«Ювентус» — «Локомотив»: Чего ждать, на что надеяться и где смотреть?
2 окт
«Зенит» 3:1 «Бенфика» — Чем запомнился этот матч в Петербурге?
2 окт
Мадридский «Атлетико» одолел «Локомотив» со счетом 2:0
19 сент
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче ЛЧ: чем запомнилась игра?
13 сент
«Байер» — «Локомотив»: Где посмотреть матч 18 сентября и прогнозы встречи

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

2:20
«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса
1:43
Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют
1:20
Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября
1:04
Большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы — посольство РФ
0:43
Семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии
0:34
Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

Сейчас читают

Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице
Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]