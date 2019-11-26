«Зенит» — «Лион»: Расклады

«Зенит» начал международный сезон 2019/20 с результативной ничьей в гостях (1:1) как раз со своим ближайшим соперником — «Лионом», затем одержал уверенную домашнюю победу над «Бенфикой» (3:1), после чего даже возглавил группу G. Но затем дружина Сергея Семака дважды уступила «Лейпцигу» (1:2 и 0:2), после чего питерцы опустились на третье место в квартете, не дающее право выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Для того, чтобы вернуть себе вторую строчку, питерцам необходимо победить «Лион» у себя дома — при таком раскладе у обеих команд станет по семь баллов, но при равенстве очков «Зенит» будет иметь преимущество перед «ткачами» по итогам очного противостояния. Поражение поставит крест на шансах «сине-бело-голубых», ничья их тоже не устроит.

«Зенит» — «Лион»: Статистка

Всезнающая статистика обнадеживает: «Зенит» еще никогда не проигрывал лионскому «Олимпику» в официальных матчах — две победы и одна ничья. Предыдущий визит французов на берега Невы обернулся для них болезненным проигрышем со счетом 1:3. Да, за питерцев 4 года назад забивали такие личности, как Халк и Мигель Данни, которые уже далече. Но ведь и в составе «ткачей» тогда «зажигали» Александр Ляказетт, Корентен Толиссо и Самуэль Юмтити, ныне блистающие в «Арсенале», «Баварии» и «Барселоне» соответственно.

Зато еще один автор забитого мяча в матче четырехлетней давности, Артем Дзюба, по-прежнему в строю «Зенита», и, судя по недавней игре в Казани, в которой голы «Дзюбинатора» и Сердара Азмуна принесли лидеру РПЛ победу над «Рубином», с нападением у питерцев все в порядке. А вот защите хозяев предстоит серьезно потрудиться, чтобы сдержать Мемфиса Депая — голландскому форварду уже четырежды удалось отличиться в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — он забивал в каждом туре, в том числе и «Зениту» на старте розыгрыша.

У хозяев нет другого варианта, кроме как действовать первым номером с явным акцентом на атаку. Гости наверняка добровольно отдадут инициативу «сине-бело-голубым», а сами будут ждать контратакующего момента — в этом игровом компоненте «ткачи» чудо как хороши, и за возрастную и немного медлительную оборону российского клуба немного тревожно.

Однако будем верить в то, что «Зениту» удастся продлить свою удачную серию в матчах с «Лионом», а затем и обыграть «Бенфику». Две победы в оставшихся встречах гарантированно выведут команду Семака в весеннюю стадию Лиги чемпионов, и в них нет ничего нереального.

«Зенит» — «Лион»: Где и когда смотреть

Мачт пятого тура Лиги чемпионов в группе G «Зенит» — «Лион» состоится на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга во вторник, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ», а также «Матч Премьер».

Владимир Жарков